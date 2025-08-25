清水翔太が、アルバム『Pulsatilla cernua』に収録された「PUZZLE」の新しい企画としてスタートしたメンバーを総入れ替えする「PUZZLE」の新しい形を模索したオーディションチャレンジ企画「#清水翔太PUZZLE武道館チャレンジ」より、約1,600件の応募から選び抜かれた総勢49人と作られた「PUZZLE (Another ver.)」のMVを8月26日19時に公開することを発表した。

当初ソロパートのみを募集する企画だったものの、想定以上の応募総数かつ応募者の歌の上手さに感動した清水翔太がコーラスパートも急遽選抜することになり合格者予定人数の約4倍近くとなる49名での参加となった。2次審査を経て最終MVに参加した49名の詳細は、MV公開時に明らかになる予定だ。

MV内では、1次審査で応募者から投稿された動画や2次審査、そしてMV撮影のリハーサル風景などが入り交じる映像となっており、オリジナル楽曲に参加しているCALESS ENTERTAINMENT LABOのスクール生も見学に来ている姿も映されている。

またMVは、全員の声が収録されたライブ形式となっており、コーラスを含めた全49名の声が新たに新録されたPUZZLEとなる。今回参加したメンバー49人は、8月30日に開催される＜ゲルぴよ presents SHOTA SHIMIZU LIVE TOUR 2025 ‘Pulsatilla cernua’＞の日本武道館公演にてステージで清水翔太と共に歌唱する。チケットは既に完売しているが、来場する人は楽しみにしていて欲しい。加えて清水翔太オフィシャルTikTokでは、1次審査のリアクションや2次審査の様子などが一部見られる映像も投稿されているので、こちらもチェックしていただきたい。

■アルバム『Pulsatilla cernua』

発売中：https://shotashimizu.lnk.to/Pulsatillacernua ・完全生産限定ファンクラブ限定盤 CD＋フォトブック / SRC8-40〜41 / \9,500（税込）

・完全生産限定盤 CD＋Blu-ray / SRCL-13330〜13301 / \6,000（税込）

・通常盤 CD Only / SRCL-13332 / \3,500（税込）

※完全生産限定ファンクラブ限定盤は清水翔太オフィシャルファンクラブ「S.S FAMILY」会員または「清水翔太MOBILE」入会の方のみが購入可能となります。下記ログインをして購入ページへのアクセスとなります。

S.S FAMILY：https://s-s-family.com/info/?id=965&sub_category_id=1

清水翔太MOBILE：https://k.shimizushota.com/s/n9/news/detail/2017081476 ▲完全生産限定ファンクラブ限定盤 ▲完全生産限定盤 ▲通常盤 ◆トラックリスト

M1. Bad Karma

M2. DON’T FORGET MY NAME

M3. Syrup

M4. ひこうぎ雲

M5. KAGEROU

M6. tomato

M7. Sick of u

M8. ないものねだり

M9. PUZZLE

M10. Epilogue ◆完全盤収録Blu-ray

・ PUZZLE MV

・ Syrup MV

・ PUZZLE Extended Behind The Scenes

・ Syrup Behind The Scenes

■＜ゲルぴよ presents SHOTA SHIMIZU LIVE TOUR 2025＞ 「#清水翔太PUZZLE武道館チャレンジ」

https://www.sonymusic.co.jp/artist/shotashimizu/info/574880 2025年8月29日（金）東京・日本武道館 open 18:00 / start 19:00

2025年8月30日（土）東京・日本武道館 open 16:00 / start 17:00

(問)ソーゴー東京：03-3405-9999 2025年9月22日（月）大阪城ホール

open18:00 / start19:00

(問)キョードーインフォメーション：0570-200-888 / 11:00〜18:00（日祝休業） ◆席種・料金

・全国共通

指定席 8,500円（税込）/ 立ち見 8,000円（税込）※福岡・仙台公演のみ / 着席指定席 8,500円（税込）※愛知公演のみ

・日本武道館公演

指定席 9,000円（税込） / 立ち見 8,000円（税込）

【大阪城ホール公演】

指定席 9,000 円(税込)

※お一人様各公演4枚まで

※未就学児童入場不可

https://www.sonymusic.co.jp/artist/shotashimizu/live/

▼ぴあ

https://w.pia.jp/t/shotashimizu2024/

▼イープラス

https://eplus.jp/shimizushota/

▼ローチケ

https://l-tike.com/shimizushota ◆注意事項

・営利目的の転売は禁止いたします。

・公演の延期や中止の場合以外での、チケットの払い戻しはお受け致しませんので予めご了承ください。

・未就学児童入場不可

・映像収録や写真撮影により客席内が映り込む場合がございます。

・本公演の入場券は電子チケットでの発券となりますので、スマートフォンが必要となります。 【企画・制作】YARD / TAMBO Inc.

【協力】株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

【協賛】株式会社タイカ

