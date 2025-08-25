筧美和子、“水着”で魅了 抜群プロポーションにネット衝撃「スゴイ」「最高」 イタリアを満喫
タレントの筧美和子が25日までに、自身のインスタグラムを更新。水着姿を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】筧美和子、“水着”で抜群プロポーション全開 過去の水着姿も（8枚）
今年3月にインスタグラムを通じて結婚を発表した筧。普段からオフショットなど美しさあふれる自身の姿を投稿しており、先日は伊豆大島やハワイでの水着姿を公開。
今回は「毎日パスタ食べて海でぷかぷかしてビーチでゴロゴロしてた幸せ」と、イタリアでの様子を複数枚にわたって投稿。部屋での水着ショットや、ビーチでの姿を収めた。ファンからは「スタイル抜群」「スゴイ」「最高」「素敵」などのコメントが集まっている。
■筧美和子（かけい みわこ）
1994年3月6日生まれ。東京都出身。スカウトをきっかけに芸能界入りを果たすと、2013年にリアリティ番組『テラスハウス』（フジテレビ系）に出演。翌年にはテレビドラマ『最高の離婚Special 2014』（フジテレビ系）に出演。以降、女優として数々の話題作に出演している。今年の9月には、映画初主演を務める『オオムタアツシの青春』が全国公開される。
引用：「筧美和子」インスタグラム（@miwakokakei）
