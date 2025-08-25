

アート展の現場 20日

香川県東かがわ市で開催予定だった現代アート展が開かれずにホームページで「香川県と連携」などと事実と異なる情報を掲載していたことについて、香川県の池田知事は今後、県が関わるイベントに改めて、正確な表記の徹底を求めるとしました。

（香川県／池田豊人 知事）

「事業が終了した後については、運営者側に対してホームページをきちんとメンテナンスするように徹底を求めていきたい」

「HIKE！ HIKETA ー東かがわ国際芸術祭ー」は、瀬戸内国際芸術祭の夏会期に合わせて開催としていましたが、東かがわ市によりますと、開催の実態はないことがわかっています。

このアート展のホームページには「香川県と連携」と掲載されていました。

香川県によると2024年度、アート展のプレイベントを承認していましたが、2025年度は申請がなく、8月20日に運営側に削除を要請し、削除されたということです。

県は今後「県の支援期間の終了後は、ホームページなどの表記の修正を徹底するよう運営側に促したい」としています。