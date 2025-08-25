¥Î¡¼¥Þ¥ó¡¦¥ê¡¼¥À¥¹¤ÎÂ©»Ò¥ß¥ó¥¬¥¹¡¢²ÈÄíÆâË½¹ÔÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡¡ÄÉ²Ãµ¯ÁÊ¤â¡ÖÌµºá¡×¤ò¼çÄ¥
¡¡³¤³°¥É¥é¥Þ¡Ø¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡¦¥Ç¥Ã¥É¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¥Î¡¼¥Þ¥ó¡¦¥ê¡¼¥À¥¹¤ÎÂ©»Ò¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¥ß¥ó¥¬¥¹¡¦¥ê¡¼¥À¥¹¡Ê25¡Ë¤¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç²ÈÄíÆâË½¹Ô¤ÎÍÆµ¿¤Ë¤è¤êÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£ËÜ¿Í¤ÏºÛÈ½¤ÇÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Î¡¼¥Þ¥ó¡¦¥ê¡¼¥À¥¹¡¢¥¤¥±¥á¥óÂ©»Ò¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¡¡¥¥å¡¼¥È¤Ê¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡¡ÊÆPeople¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ß¥ó¥¬¥¹¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö8·î23Æü¡¢½÷ÀÈï³²¼Ô¤ÎÂ¤ò²¥¤Ã¤ÆÀÖ¤¯¤µ¤»¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼ó¤ò¹Ê¤á¤Æ¾²¤ËÅÝ¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¡£Åö½é¤Ï¡ÖË½¹Ô¡×¤È¡Ö¸ÆµÛË¸³²¡×¤Î2·ï¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö²á¼º¤Ë¤è¤ë½ý³²¡×¡Ö²Ã½Å·ù¤¬¤é¤»¡×¡Ö·ù¤¬¤é¤»¡×¤Î3·ï¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¹ç·×5·ï¤ÎÍÆµ¿¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥ß¥ó¥¬¥¹Â¦¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼¡²ó¤Î¸øÈ½¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö8·î26Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÛ¸î»Î¤Î¥×¥ê¥ä¡¦¥Á¥ç¡¼¥É¥ê¡¼»á¤Ï¡Ö¸¡»¡´±¤ÎÈ¯¸À¤Ï¾Úµò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ö¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ì¤Ð·éÇò¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖºÛÈ½´±¤ÏÊÝ¼á¶â¤ä´ÆÆÄ¤ò¤Ä¤±¤º¤Ë¼áÊü¤òµö²Ä¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï½ÅÍ×¤ÊÈ½ÃÇ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ß¥ó¥¬¥¹¤¬Ìµºá¿äÄê¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥ß¥ó¥¬¥¹¤Ë¤Ï2021Ç¯¤Ë¤â½÷À¤Ø¤ÎË½¹ÔÍÆµ¿¤Ç¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÇÂáÊáÎò¤¬¤¢¤ë¡£
