¡Ú¡ÖAXGRIT¡×Âè3ÃÆ ¥·¥ë¥¨¥Ã¥È²èÁü¡Û 8·î25Æü ¸ø³«

¡¡½ÂÃ«TSUTAYA IP½ñÅ¹¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAXGRIT¡×¤ÎÂè3ÃÆ¥·¥ë¥¨¥Ã¥È²èÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£

¡¡º£²ó¡Ö½ÂÃ«TSUTAYA IP½ñÅ¹¡ß¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥³¡×¤¬Á÷¤ë¿·¤¿¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAXGRIT¡×¤è¤ê¡¢Âè3ÃÆ¤È¤Ê¤ë¥³¥é¥Ü¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£

¡¡²èÁü¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢3¿Í¤Î¾¯½÷¤¬²¿¤«¥á¥«¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¾ðÊó¤Ê¤É¤Ï°ìÀÚÉÔÌÀ¤Î¤¿¤á¡¢º£¸å¤Î¾ðÊó¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£