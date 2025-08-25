¥¯¥ë¥¹¡¦¥Ù¥Ã¥«¥à¡¢Éã¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¤È¡È¿Æ»Ò¥Ö¡¼¥á¥é¥ó¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¡É¤òÈäÏª¡ª
¡¡¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡õ¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¡¦¥Ù¥Ã¥«¥àÉ×ºÊ¤Î»°ÃË¡¢¥¯¥ë¥¹¡¦¥Ù¥Ã¥«¥à¡Ê20¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÉã¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ù¥Ã¥«¥à²È»°ÃË¥¯¥ë¥¹¡¢Éã¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¤Î¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥Ý¡¼¥º¤òºÆ¸½¡¡¡Ö¥Ý¥ë¥Î¥¹¥¿¡¼¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤Ê¤ÉÈ¿±þ
¡¡Àè½µ¡¢Îø¿Í¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥¢¥Ý¥¹¥Æ¥ë¤È¥Ö¡¼¥á¥é¥ó¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Ç²á¤´¤¹»Ñ¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ìÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥ë¥¹¡£8·î25Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Éã¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¤ÈÊÂ¤ó¤À¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ï¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Ê¤·¤Ç¸ø³«¡£ÀÄ¤¤¥Ö¡¼¥á¥é¥ó¥Ñ¥ó¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥¯¥ë¥¹¤È¡¢¹õ¤Î¥Ö¡¼¥á¥é¥ó¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Î¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¤¬¡¢¥è¥Ã¥È¤Î¸åÉô¤ËÊÂ¤ó¤ÇºÂ¤ëÍÍ»Ò¤¬¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥ë¥¹¤¬¥Ô¥¶¤ò±¿¤ÖÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿Æ°²è¤ä¡¢Îø¿Í¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡¢·»¥í¥á¥ª¤È°ì½ï¤Ë¥Ñ¥¹¥¿ºî¤ê¤ò³Ú¤·¤à¾ìÌÌ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£·î½é¤á¤Ë¤â¡¢¥¯¥ë¥¹¤Ï¥Ð¥«¥ó¥¹Ãæ¤ËÎ¾¿Æ¤È»£±Æ¤·¤¿²ÈÂ²¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ù¥Ã¥«¥à°ì²È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Â³¤±¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖCruz Beckham¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷cruzbeckham¡Ë
