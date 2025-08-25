嵐の櫻井翔が主演する日本テレビ「放送局占拠」は２３日に第７話が放送された。

般若＝伊吹（加藤清史郎）が姉の裕子（比嘉愛未）に「協力しろ」とお願いし、人質が集められているオペ室のセット内で「テレビ局の秘密の部屋の開け方を聞く」ように仕向ける。錯乱した式根（山口大地）が裕子のクビ元にメスを突き立て、オペ室内は緊迫。真鍋（宮部のぞみ）がパニック発作を起こすなど、極限状態となっていく。

テレビ局側の人質たちは「秘密の部屋の開け方」について「知らない」「初耳」と発言。事態が打破されないまま、オペ室内の緊張感が高まっていくが、妖の仲間たちに早くオペ室内を鎮圧するように言われた伊吹が「あの人からの連絡を待つ」と頑なにＧＯサインを出さない。

その後、携帯の着信音とともに伊吹が突入の合図を出して、式根を鎮圧。伊吹は「あの人が情報を手に入れてくれました」「これで例の場所に入る方法がわかりました」と座敷童からメールが届いた画面を仲間たちに見せる。

いまだ仮面姿すら映されていない最後の妖「座敷童」の最有力候補として考察されているのが、人質の１人で初回から登場している新人ＡＤの忽那（齊藤なぎさ）。公式では座敷童について「家の中に潜む妖怪。座敷童がいる間は繁栄し、いなくなるとその家は没落すると言われている。」と説明されており、家＝テレビ局内にすでに潜んでいたと読み解くこともできる。

公式サイトのトップでは座敷童の目が光っており、クリックすると各話更新ごとに隠し撮り映像が流されている。座敷童が撮影している設定とみられ、前週にはオペ室内の映像だったことから、人質に擬態していることはほぼ確定といえる。

６話で妖の本拠地が映された際、番組出演者や都知事候補の資料が並ぶ中、忽那の資料だけが不在だったことも怪しむ材料のひとつ。新人ＡＤという立場で軽視されていただけかもしれないが、果たして…。