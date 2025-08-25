¤Ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ê¡¼¥¼¥ó¥È¡Äà16ºÐ¤Î¿ùËÜÅ¯ÂÀá¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö´°Á´¤ËÉõ°õ¤·¤Æ¤ë¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¥«¥Ã¥³¤¤¤¤´é¤Î¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤È¡Ä¡×
¥¹¥«¥¸¥ã¥ó¤Ë¥¸¡¼¥ó¥º¤Ç
¡¡´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤¿¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤¬¥ê¡¼¥¼¥ó¥È¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿44Ç¯Á°¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö16ºÐ¤Îº¢¡ÅÌÌ±Æ¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤¤¡Å¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢Åö»þ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¿ùËÜÅ¯ÂÀ(60)¡£
¡¡¥ê¡¼¥¼¥ó¥È¤Ë¥¹¥«¥¸¥ã¥ó¡¢¥¸¡¼¥ó¥º¤Î¥Ä¥Ã¥Ñ¥ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥«¥á¥é¤Ë±Ô¤¤»ëÀþ¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡Á¡×¡ÖÌÌ±Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡¡²û¤«¤·¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¡Ö1ÈÖ¹¥¤¤ÊÅ¯ÂÀ¤µ¤ó¡£¤¨¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë´ò¤·¤¤µã¤¤¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¥«¥Ã¥³¤¤¤¤´é¤Î¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö´°Á´¤ËÉõ°õ¤·¤Æ¤ë¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Öº£¤ÎÅ¯ÂÀ¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¡¼¤Ç¤¹¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ùËÜ¤Ï1982Ç¯¡¢²£ÉÍ¶äê¤¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¹ÈÎï°Òá´¡Ê¥°¥ê¡¼¥¹¡Ë¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥ê¡¼¥¼¥ó¥È¡¢º¸¼ê¤ËÊñÂÓ¤ò´¬¤¤¤¿¸ÄÀÅª¤Ê½Ð¤ÇÎ©¤Á¤Ç¿Íµ¤¤Ë¡£TBS¡Ö°«¤µ¤ó¤Î¤ªÊÛÅö¡×(1981Ç¯)¤ÇÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£