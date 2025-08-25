¤¢¤¿¤é¤è¡¢¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØË¢Ë÷¤ÎÌ´¤Ï¸¸¤Ë¡Ù¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¡Ü¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¸ø³«
¤¢¤¿¤é¤è¤¬¡¢10·î8Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØË¢Ë÷¤ÎÌ´¤Ï¸¸¤Ë¡Ù¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¡¢¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ÖË¢Ë÷¤ÎÌ´¤Ï¸¸¤Ë¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¸¸ÁÛÅª¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¡¢Û°¤²¤ÊÌ´¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£¶õ¤ä¿åÌÌ¤Ï¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤½¤ì¤¾¤ì¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤ÆÆ±»þ¤Ë¡¢CD¼ýÏ¿¶Ê¡¢±ÇÁüÈ×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ÎÆâÍÆ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£CD¼ýÏ¿¶Ê¤Ï¡¢¡Ö¼¶¡×¡Ö¥Ä¥¥Î¥Õ¥Í¡×¡ÖËº°¦¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Á´8¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¡¢±ÇÁüÈ×¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤¿¤é¤èÂåÉ½¶Ê¤ä¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤¬Â¿¤¤³Ú¶Ê¤â¥¹¥¿¥¸¥ª¥é¥¤¥Ö¤È¤·¤Æ¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£¼ýÏ¿¶Ê¤Î¡ÖÄ«Æä¡×¤Ï9·î17Æü0»þ¤Ë³Æ²»³Ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
◾️¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØË¢Ë÷¤ÎÌ´¤Ï¸¸¤Ë¡Ù
2025Ç¯10·î8Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
Í½Ìó¡§https://asab.lnk.to/atarayo20251008AL
¢¡¾¦ÉÊ·ÁÂÖ
¡¦±ÇÁüÈ×¡ÊCD+DVD¡Ë
ÉÊÈÖ¡§RZCB-87186/B¡¡²Á³Ê¡§\5,940¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦±ÇÁüÈ×¡ÊCD+Blu-ray¡Ë
ÉÊÈÖ¡§RZCB-87187/B¡¡²Á³Ê¡§\5,940¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦ÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD¡Ë
ÉÊÈÖ¡§RZCB-87188¡¡²Á³Ê¡§\2,640¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊCD+¥°¥Ã¥º¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§RZZB-87185¡¡²Á³Ê¡§\6,490¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¡¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡¦CD¡¡¢¨Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ
01 Ä«Æä
02 ¥Ä¥¥Î¥Õ¥Í
03 Ìë¶õ¤ò¿ª¤ó¤Ç
04 Ëº°¦
05 Å®¤ì¤Æ¤¤¤ë
06 ¼¶
07 ¤·¤Ê¤¤¤Ç
08 Ì´¸½¡¢²ÆÉ÷·°¤ë
¡¦DVD / Blu-ray¡¡¢¨±ÇÁüÈ×¶¦ÄÌ
Studio Live±ÇÁü
01 ¡ÖËÍ¤Ï¡Ä¡×
02 ²Æ²â
03 10·îÌµ¸ý¤Ê·¯¤òËº¤ì¤ë
04 Ä«Æä
05 Å®¤ì¤Æ¤¤¤ë
06 ¥Ä¥¥Î¥Õ¥Í
07 ÌÀ¤±Êý¤Î²Æ
08 ¥ê¥Õ¥ì¥¤¥ó
¢¡EC¥µ¥¤¥È¡õCD SHOPÊÌ¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ
¡¦mu-mo SHOP¡¿Hi, mu-mo¡§Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ - Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤êB2¥Ý¥¹¥¿¡¼
¡¦TOWER RECORDS¡§¥Ô¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹
¡¦Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥Þ¥ë¥Á¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
¡¦OTHER SHOPS(Á´¹ñ¤ÎCD¥·¥ç¥Ã¥×±þ±çÅ¹)¡§ ¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¤¢¤¿¤é¤è ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡¤¢¤¿¤é¤è ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡¤¢¤¿¤é¤è ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡¤¢¤¿¤é¤è ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡¤¢¤¿¤é¤è ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok