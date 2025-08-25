yama¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØSANDA¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Î¿·¶Ê¡Ö¥¢¥À¥ë¥È¥Á¥Ã¥¯¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¡×¤¬·èÄê
yama¤¬¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØSANDA¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Î¿·¶Ê¡Ö¥¢¥À¥ë¥È¥Á¥Ã¥¯¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¡×¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢2025Ç¯10·î3Æü¤«¤éMBS¡¦TBS¡¦BS-TBS¡È¥¢¥Ë¥á¥¤¥º¥à¡ÉÏÈ¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ë¥¢¥Ë¥á¤Ç¡¢¿·¶Ê¡Ö¥¢¥À¥ë¥È¥Á¥Ã¥¯¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¡×¤ÏÅÇ¤½Ð¤¹´¶¾ð¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¹Ó¡¹¤·¤¤¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢yama¤Î²ÎÀ¼¤Ç¡ÉÊÑ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤Î³ëÆ£¡É¤ò²Î¤¦¥¥é¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¤À¤È¤¤¤¦¡£ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤Å¸³«¡¢ÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¡¢¿´¤Î±ü¤Þ¤Ç»É¤µ¤ë¥ê¥ê¥Ã¥¯¤ËÃíÌÜ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥áÂè°ìÏÃÊüÁ÷¤ÈÆ±Æü¤Î10·î3Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
¢£yama¥³¥á¥ó¥È
Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¤«¡£
ºÐ¤ò½Å¤Í¤¿¤À¤±¤Ç¡¢É¬¤º¤·¤â¡ÖÂç¿Í¡×¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£µÕ¤âÁ³¤ê¤Ç¡¢¼ã¤µ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¼«Ê¬¤Ï»×¤¦¡£
¿ÍÃÎ¤ì¤º¶ì¤·¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¼å¤µ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀÈ¤µ¤Ç¤¢¤ê¡Ä¡Ä¤½¤ì¤Ë°ì¿Í¤Ç¹³¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¸½¼Â¤òÄ¾»ë¤·¤Ê¤¤ÉÔ´ïÍÑ¤µ¤Î¾ÝÄ§¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¼«Ê¬¤Ï¤½¤ÎÀÈ¤µ¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤ÞºÐ¤ò½Å¤ÍÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡¢ÈþÆÁ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤±¤ì¤É¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¡¢¿È¶á¤Ê¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï²»³Ú¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¿´¤ÎÆâ¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼«Ê¬¤Ï¼«Ê¬¡¢Â¾¼Ô¤ÏÂ¾¼Ô¤È¤¤¤¦¶³¦Àþ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Â¾¼Ô¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤òÄÌ¤·¤Æµ¤¤Å¤¯¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¡£
Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤â¡¢»Ò¤É¤â¤Ç¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤â¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤¤Ã¤È¤É¤ÎÇ¯Îð¤Ç¤â¤½¤ÎÎ¾Êý¤ÎÀ¼Á¤ò¿Í¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤É¤Á¤é¤ËÂÐ¤·¤Æ´è¤Ê¤Ç¤â¡¢Á±°¤Ç¤â¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤ÏÃ¯¤«¤ò¿®¤¸¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¶¹´Ö¤ÇÍÉ¤ì¤ë¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÃ¯¤«¤Ë¸þ¤±¤Æ¡£
ÆÏ¤±¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
◾️¿·¶Ê¡Ö¥¢¥À¥ë¥È¥Á¥Ã¥¯¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¡×
2025Ç¯10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¡§https://smr.lnk.to/CA_PAPS
¢£TV¥¢¥Ë¥á¡ØSANDA¡Ù
¢¡ÊüÁ÷¾ðÊó
2025Ç¯10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éTBS¡¦MBS¡¦BS-TBS¡È¥¢¥Ë¥á¥¤¥º¥à¡ÉÏÈ¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï
MBS/TBS/CBC Ëè½µ¶âÍËÆü25»þ53Ê¬¡Á
BS-TBS Ëè½µ¶âÍËÆü26»þ30Ê¬¡Á
AT-X 10·î6Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢Ëè½µ·îÍËÆü21»þ00Ê¬¡Á
¢¨¥ê¥Ô¡¼¥ÈÊüÁ÷¡§Ëè½µ¿åÍËÆü9»þ00Ê¬¡Á¡¿Ëè½µ¶âÍËÆü15»þ00Ê¬¡Á
¥¢¥Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹ 11·î1Æü¤è¤ê¡¢Ëè½µÅÚÍËÆü21»þ30Ê¬¡Á
¢¨¥ê¥Ô¡¼¥ÈÊüÁ÷¡§Ëè½µÆüÍËÆü9»þ30Ê¬¡Á
Prime Video¤Ë¤ÆÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¡ª
2025Ç¯10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¢¸áÁ°2»þ53Ê¬¡Á
¢¡¥¥ã¥¹¥È
»°ÅÄ°ì½Å¡§Â¼À¥ Êâ
¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¡§ÅìÃÏ¹¨¼ù
ÅßÂ¼»Í¿¥¡§¾±»Ê±§²ê¹á
¾®Ìî°ì²ñ¡§±ÊÀ¥¥¢¥ó¥Ê
´ÅÌð°ì»í¡§¿·Í´¼ù
É÷ÈøÆó¸Õ¡§¾¾²¬ÈþÎ¤
Âç½Â°ìÆó»°¡§´Ø ½ÓÉ§
ÌøÀ¸ÅÄ»°Ïº¡§Ê¿ÅÄ¹ÌÀ
¢¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§ÈÄ³ÀÇÃÎ±¡ØSANDA¡Ù¡Ê½©ÅÄ½ñÅ¹¡Ö¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×´©¡Ë
´ÆÆÄ¡§Áú»³Êþµ×
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§¤¦¤¨¤Î¤¤ß¤³
²»³Ú¡§ÅÄÃæÃÎÇ·(FPM)
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§ÀÐ»³Àµ½¤
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§É°³À¿Î´õ
¿§ºÌÀß·×¡§¹çÅÄº»¿¥
»£±Æ´ÆÆÄ¡§°ËÆ£¤Ò¤«¤ê
ÊÔ½¸¡§×¢À¥À¶»Ö
²»¶Á´ÆÆÄ¡§»°¹¥·Ä°ìÏº
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹SARU
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://sanda.red¡¡
¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/sanda_anime¡¡
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@sanda_anime¡¡
¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@sanda_anime¡¡
¢¡¸¶ºî¾ðÊó
ÈÄ³ÀÇÃÎ±¡ØSANDA¡Ù¡Ê½©ÅÄ½ñÅ¹¡Ö¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×´©¡Ë
¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ Âè1´¬¡ÁÂè1£¶´¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
