¼ñÎ¤¡È¤Ý¤Ã¤³¤ê¤ªÊ¢¡É¤ÇÃÏ¸µ¶èÌò½êË¬Ìä¤â¡È¼Â²È¡É¤ÎÉÔ²º¡ÄÉã¡¦¿åÃ«Ë¤Ï»°»³Î¿µ±¤ò¡Ö¸Ä¿Í»öÌ³½êÆþ¤êµñÈÝ¡×ÊóÆ»¤â
¡¡8·î25Æü¡¢ËÜ»ï¡ÖSmartFLASH¡×¤Ï¡¢¸òºÝÊóÆ»¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿½÷Í¥¡¦¼ñÎ¤¤ÈBE:FIRST¡¦»°»³Î¿µ±¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡Ö»°»³¤µ¤ó¤Ï¡¢º£Ç¯4·î¤Î¡ØÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¿Íµ¤YouTuber¡¦R¤Á¤ã¤ó¤È¤Î2Ç¯´Ö¤Î¸òºÝÃæ¡¢Ëè·î¤Î¤ª¾®¸¯¤¤200Ëü±ß¡¢¹âµé³°¼Ö¤ä»þ·×¤Ê¤ÉÁí³Û1²¯±ß¤ò¹×¤¬¤»¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤Ïº§Ìó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»°»³¤µ¤ó¤ÎÉâµ¤¤¬È¯³Ð¤·¡¢·ö²Þ¤ÎËö¡¢²»¿®ÉÔÄÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Î½ê¶È¤Ë¡ÈÄº¤ÃË»Ò¡É¤Ê¤É¤ÈÉÔÌ¾ÍÀ¤Ê¤¢¤ÀÌ¾¤¬¤Ä¤¤¤¿¤¦¤¨¡¢Ìó2½µ´Ö¸å¤Ë¤Ï¼ñÎ¤¤µ¤ó¤È·ëº§Í½Äê¤È¤ÎÊóÆ»¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢R¤Á¤ã¤ó¤È¤Îº§ÌóÇË´þÊóÆ»¤ò¤¦¤±¡¢Éã¡¦¿åÃ«Ë¤µ¤ó¤ä¼ñÎ¤¤µ¤ó¤¬Æ°ÍÉ¤·¡¢·ëº§È¯É½¤Ï7·î¤Ë±ä´ü¤µ¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»°»³¤µ¤ó¤ÏÁûÆ°¤ÎËö¡¢BE:FIRST¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¡¢»öÌ³½ê¤«¤éÆÈÎ©¡£¼ñÎ¤¤µ¤ó¤Ï3·î°Ê¹ßInstagram¤ò¹¹¿·¤»¤º¡¢ÄÀÌÛ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡8·î¤Ë¤Ï¡¢Êì¤Ç¤¢¤ë¸µ¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡¦°ËÆ£Íö¤â·ëº§¤ËÆñ¿§¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º§ÌóÇËÃÌ¤Î²ÄÇ½À¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¾ã³²¤¬Â¿¤±¤ì¤ÐÂ¿¤¤¤Û¤ÉÎø¤ÏÇ³¤¨¤ë¤â¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£8·î¾å½Ü¡¢2¿Í¤ÏÂ·¤Ã¤Æ¶èÌò½ê¤òË¬¤ì¡¢¾Íè¤Ë¸þ¤±¤ÆÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë»Ñ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¡£2¿Í¤È¤â¥¥ã¥Ã¥×¤Ï¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»°»³¤ÏÆÃ¤ËÊÑÁõ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯Æ²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£2¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¶õ¤ÃÏ¤Î´ÉÍý¤Ê¤É¤ò°·¤¦Éô½ð¤Ê¤Î¤Ç¡¢º§°ùÆÏ¤Ê¤É¤ÎÄó½Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢2¿Í¤òÌÜ·â¤·¤¿¿Í¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö¼ñÎ¤¤µ¤ó¤Î¤ªÊ¢¤¬¤«¤Ê¤ê¤Ý¤Ã¤³¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£ÇË¶É¤É¤³¤í¤«¡¢¼ñÎ¤¤Ï¿·¤·¤¤Ì¿¤ò½É¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤À¡£¼ÂºÝ¡¢¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Öº§ÌóÊóÆ»¤¬Áá¡¹¤ËÎ®¤ì¤¿¤Î¤â¡¢¼ñÎ¤¤µ¤ó¤ÎÇ¥¿±¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¤è¡£ËÜ¿Í¤Î°Õ¸þ¤â¤¢¤ê¡¢¸øÉ½¤Ï¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤â¡¢»°»³¤µ¤ó¤ÎÁûÆ°¤ä¼ñÎ¤¤µ¤ó¤Î¤´Î¾¿Æ¤È¤Î³Î¼¹¤â¤¢¤ê¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸¤ÏÃè¤Ö¤é¤ê¤ó¤Î¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤ªÊ¢¤Î¥³¤Ï¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤ÇÀ¤´Ö¤Ë¸øÉ½¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£µÕÉ÷¤¬ÀÅ¤Þ¤ë¤Î¤òÂÔ¤Á¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«·×¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤À2¿Í¤¬ÆþÀÒ¤·¤¿¤È¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼êÂ³¤¤âÀèÁ÷¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ö¼Âº§¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤âÅöÁ³¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¶èÌò½ê¤òË¬Ìä¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢2¿Í¤Îº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¡È°ì½ï¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡Éµ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤À¤¬¡¢2¿Í¤ò¼è¤ê´¬¤¯¾õ¶·¤Ï¸·¤·¤¤¡£8·î¾å½Ü¤Ë¤Ï¡¢¿åÃ«¤¬»°»³¤Î¸Ä¿Í»öÌ³½ê²ÃÆþ¤òµñÈÝ¤·¤¿¤È¡Ø½÷À¼«¿È¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öµ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åö½é¡¢¿åÃ«¤µ¤ó°ì²È¤¬½êÂ°¤¹¤ë¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Ë¡¢»°»³¤µ¤ó¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë·×²è¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ìÏ¢¤ÎÊóÆ»¤ÇÇò»æ¤Ë¡£¿åÃ«¤µ¤ó¤¬¡Ø¥¥ß¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¤âÌµÍý¤À¡Ù¤È¡¢»°»³¤µ¤ó¤ò¸«¸Â¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Î¾Ú¸À¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢4·î¤ÎÊóÆ»¸å¡Ø½÷À¥»¥Ö¥ó¥×¥é¥¹¡Ù¤¬¿åÃ«¤µ¤ó¤òÄ¾·â¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø²¿¤âÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Í¡Ù¤È¸ÀÍÕ¾¯¤Ê¤Ë¸ì¤ë¤Ð¤«¤ê¡£¤´Î¾¿Æ¶¦¡¹¡¢2¿Í¤Î·ëº§¤ËÂÐ¤·¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡»°»³¤È¼ñÎ¤¤ÎÌ¤Íè¤Ï¡½¡½¡£