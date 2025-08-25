秋の夜長を彩る♡パパブブレの月見限定キャンディが登場！

秋の楽しみといえば「お月見」。今年は、職人技で話題のキャンディブランド「パパブブレ」から、月夜をテーマにした可愛いスイーツシリーズが登場します。お月様の中に浮かぶうさぎや、焼き芋の濃厚な甘さを閉じ込めたロリポップ、秋色三色団子をイメージしたグミなど、季節感たっぷりのお菓子がラインナップ。思わず手に取りたくなる見た目と味わいで、おうち時間をほっこり彩ります。

月夜を映すキャンディ「お月見ミックス」

パパブブレの「お月見ミックス」は、月の中に浮かぶうさぎのシルエットをモチーフにしたキャンディ。

光にかざすと柄が浮かび上がる遊び心も魅力です。フルーティで親しみやすい味わいが揃い、家族みんなで楽しめるのも嬉しいポイント。

価格は740円、また小分けに便利なお月見小分けセット（1,840円）も登場しています。

職人が手がけた濃蜜「焼き芋ロリポップ」

焼き芋の蜜をぎゅっと閉じ込めた「焼き芋ロリポップ（焼き芋ブリュレ）」は、香ばしい焦がし感と濃厚な甘みが広がる一品。

焼き芋の断面をリアルに再現したデザインは、見た目もユニークです。キャンディ職人が「最高傑作」と自負する自信作で、価格は540円。秋ならではのスイーツタイムを楽しめます。

三色の秋色グミ「お月見団子バブレッツ」

十五夜の団子を表現した「お月見団子バブレッツ」は、蜜りんご（黄）、和梨（白）、カシスグレープ（紫）の3種フレーバーが揃ったグミ。

小ぶりなサイズ感でお子さまのおやつにもぴったりです。秋らしい色合いが可愛らしく、540円で気軽に楽しめるのも魅力。季節行事を取り入れたい方におすすめのアイテムです。

秋の夜を彩る甘いひととき

月見にちなんだ「パパブブレ」の限定シリーズは、季節を五感で楽しませてくれる特別なお菓子。

740円の「お月見ミックス」、1,840円のお月見小分けセット、540円の「焼き芋ロリポップ」、そして540円の「お月見団子バブレッツ」と、手に取りやすいラインナップが揃っています。

秋の夜長を甘く彩るキャンディとともに、心温まるひとときを過ごしてみませんか♪