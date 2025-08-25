『スター・ウォーズ』×「コカ・コーラ」がコラボ！ 限定パッケージやオリジナルグッズ登場へ
「コカ・コーラ」と『スター・ウォーズ』がコラボした限定デザイン製品が、9月1日（月）から、全国で発売される。
【写真】かっこいい！ 4本買うともれなくもらえる限定「オリジナルプラタンブラー」
■全45種類の書き下ろしデザイン
今回登場するのは、『スター・ウォーズ』を代表するキャラクター、ダース・ベイダー、ヨーダをはじめ、シリーズ約7年ぶりとなる劇場公開作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の日本公開が2026年5月22日（金）に決定し注目が高まっているマンダロリアン、グローグー、そして『スター・ウォーズ』の象徴的なシーンを模した限定デザインの「コカ・コーラ製品」全45種類。
製品ラインナップは、「コカ・コーラ」と「コカ・コーラ ゼロ」の1．5LPET、700mlPET、500mlPET、350mlPET、350ml缶で、パッケージデザインには、カイロ・レン、ルーク・スカイウォーカー、R2−D2など全18キャラクターが描かれる。
また、対象製品を購入して、パッケージ表面の二次元コードからスマホでアクセスし応募すると、ポイントに応じて「オリジナルスウェット」や「オリジナルボンバージャケット」など『スター・ウォーズ』オリジナルグッズが当たるキャンペーンを開催。
そのほかにも、対象製品を4本同時に購入すると、店頭で数量限定「オリジナルタンブラー」がもらえる企画も実施予定だ。
さらに、「コカ・コーラ」の公式アプリ「Coke ON」を利用して対応自動販売機で「コカ・コーラ」製品を購入すると、通常付与されるCoke ONスタンプに加え、『スター・ウォーズ』オリジナルデザインのCoke ONスタンプ全7種+シークレット1種からランダムで付与。加えて、全国7ヵ所で楽しめる特設売場や、新CMもスタートし、本コラボを盛り上げる。
