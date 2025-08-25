東京ディズニーシー“25周年イベント”が開催へ！ アメフロで新ステージショーを公演
2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシーは、2026年4月15日（水）〜2027年3月31日（水）の期間、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を開催する。
【写真】ミラベルやラプンツェルも登場！ アメフロ新ステージショー「ダンス・ザ・グローブ！」
■ミラベルが初登場
世界で唯一、海をテーマにしたディズニーテーマパークとして2001年9月4日に誕生した東京ディズニーシー。25周年となる今回のアニバーサリーイベントでは、パークのさまざまな“海の魅力”から着想を得た特別な色の“ジュビリーブルー”をテーマカラーに、パーク内に華やかな装飾や光の演出をはじめとする環境演出を施し、祝祭感に包まれた1年を盛り上げる。
また、ジュビリーブルーの衣装に身を包んだディズニーの仲間たちが、ゲストと一緒に25周年をお祝いする特別なエンターテイメントプログラムを用意。
メディテレーニアンハーバーでは、船に乗って登場したミッキーマウスたちをはじめ、おなじみのディズニーの仲間たちが陸上にも登場し、楽しく華やかなお祝いでゲストと共にアニバーサリーイヤーを祝福する「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」が実施される。
さらにアメリカンウォーターフロントの「ウォーターフロントパーク」では、一足早い1月14日（水）より、ディズニーの仲間たちが、世界各地のダンスと音楽を披露する約25分の新ステージショー「ダンス・ザ・グローブ！」を最大で1日4回実施予定。
ショーの途中には、東京ディズニーシー初登場となる『ミラベルと魔法だらけの家』のミラベルをはじめ、『塔の上のラプンツェル』のラプンツェルや『ベイマックス』のヒロも登場し、ミッキーマウスたちやゲストと一緒に25周年をお祝いする。
そのほか、アニバーサリーイヤーならではのスペシャルグッズや、スペシャルメニューを提供。祝祭感あふれる特別なパークタイムをゲストに届ける。
