¡ÚÆÈ¼«¡Û¶ÐÌ³Àè¤ò½Ð¤¿Ä¾¸å¤Î½÷À¤ò¡ÈÃË¤¬Èø¹Ô¤·»Ï¤á¤¿¡É¤È¤ß¤é¤ì¤ë±ÇÁü¡Ä¼«Âð¤Þ¤Ç£µ£°Ê¬¶á¤¯¤¢¤È¤ò¤Ä¤±¤¿¤«¡¡¿À¸Í½÷À»É»¦»ö·ï
¡¡¿À¸Í»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç½÷À¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¡££Ê£Î£Î¤Ï¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤¬»ö·ïÅöÆü¡¢¶ÐÌ³Àè¤ò½Ð¤¿Ä¾¸å¤Î½÷À¤òÈø¹Ô¤·»Ï¤á¤ë½Ö´Ö¤òÂª¤¨¤¿±ÇÁü¤òÆÈ¼«¤ËÆþ¼ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£¸·î£²£°Æü¤ÎÍ¼Êý¡¢¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¡£¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¤òÇØÉé¤Ã¤¿ÃË¤¬¡¢µÞ¤¤¤ÀÍÍ»Ò¤Ç¼ÖÆ»¤ò²£ÃÇ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀµÌÌ¤Î¥Ó¥ë¤ÎÆþ¸ý¤ò¤Î¤¾¤¡¢²¿¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤Î¤«²èÌÌ¤Î±¦Êý¸þ¤ØÊâ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃË¤Ï¡¢¿À¸Í»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç½÷À¤ò»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿Ã«ËÜ¾»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê£³£µ¡Ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö»¦°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ê¥¤¥Õ¤ÇÊ¢Éô¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò£±²ó¤«£²²ó¤¯¤é¤¤»É¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢¶¡½Ò¤¹¤ë°ìÊý¡¢½÷À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÌÌ¼±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë£²¿Í¡£¤Ç¤Ï¤Ê¤¼Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¡×¤òÈø¹Ô¤·¡¢»¦³²¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡££Ê£Î£Î¤Ï¡¢Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬½÷À¤Î¤¢¤È¤ò¤Ä¤±»Ï¤á¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë±ÇÁü¤òÆÈ¼«Æþ¼ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤Ë¤¢¤ë½÷À¤Î¿¦¾ì¤Î¥Ó¥ë¤Î¸þ¤«¤¤Â¦¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¡£»ö·ïÅöÆü¤Î¸á¸å£¶»þÈ¾¤´¤í¡¢¥Ó¥ë¤È¤ÏÈ¿ÂÐÂ¦¤Ë¤¤¤¿Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤¬¼ÖÆ»¤ò²£¤®¤ê¥Ó¥ë¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ø¡£Æþ¸ý¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢²èÌÌ±¦Êý¸þ¤ØÊâ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä¾¸å¤Ë¡¢¥Ó¥ë¤«¤é£³¿ÍÁÈ¤Î½÷À¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÖÆâÂ¦¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Èï³²½÷À¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£½÷À¤é¤ÏÃ«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬¤¤¤ëÊý¸þ¤ØÊâ¤¤¤¿¤¢¤È¡¢¸òº¹ÅÀ¤ÇÆó¼ê¤Ë¤ï¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÌó£±£°ÉÃ¸å¡¢ÃË¤Ï£±¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èï³²½÷À¤Î¤¢¤È¤ò¤Ä¤±¤ÆÊâ¤¡¢²èÌÌ±ü¤ÎÊý¤Ø¤È¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬½÷À¤ò¼«Âð¤Þ¤Ç£µ£°Ê¬¶á¤¯Èø¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·Ù»¡¤ÏÃ«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬½÷À¤òÁÀ¤¦¤Ë»ê¤Ã¤¿¤¤¤¤µ¤Ä¤äÆ°µ¡¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£