SIX LOUNGE¡¢¥Ð¥ó¥É½é¤Î¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¤ò´Þ¤àÁ´5¶ÊÆþ¤ê¤ÎEP¡Ø»¸»¸¡ÙÈ¯Çä·èÄê¡£½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤ËÆüÈæÃ«Ìî²»¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¼ýÏ¿¤â
SIX LOUNGE¤¬¡¢10·î1Æü¤ËEP¡Ø»¸»¸¡Ù¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëEP¡Ø»¸»¸¡Ù¤ÏÁ´5¶ÊÆþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢SIX LOUNGE½é¤Î¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¡¢¥³¥é¥ÜÁê¼ê¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤ÎÆÃÅµ±ÇÁü¤Ë¤Ï2025Ç¯7·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüÈæÃ«Ìî³°Âç²»³ÚÆ²¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ÎÌÏÍÍ¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2»þ´Ö±Û¤¨¡¢Á´33¶Ê¤ÎÇ®±é¤òÀ§Èó¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
EP¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼¡ãSIX LOUNGE ONEMAN TOUR ¡È»¸»¸¡È¡ä¤Î°ìÈÌÈÎÇä¤â³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤âÊ»¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
◾️EP¡Ø»¸»¸¡Ù
2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë
CDÍ½ÌóURL¡§https://erj.lnk.to/0PPtZk
½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ× ESCL-6129¡Á6130¡¡¡ï9,999¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²ó»ÅÍÍ¸ÂÄêÈ×¡¡ESCL-6131¡¡¡ï2,690¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¡¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§Á´5¶Ê¼ýÏ¿
¢¡»ÅÍÍ¡§
¡¦½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊCD+BD¡Ë
¡¦ÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD¡Ë
¢¨½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡¦ÄÌ¾ïÈ×½é²ó»ÅÍÍ¡§ÉõÆþÆÃÅµ¤Ï¸åÆüÈ¯É½
¢£¡ãSIX LOUNGE ONEMAN TOUR ¡È»¸»¸¡È¡ä
2025Ç¯
10·î16Æü¡ÊÌÚ¡ËÅìµþ¡¦Zepp DiverCity
10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¹Åç¡¦CLUB QUATTRO
10·î28Æü¡Ê²Ð¡ËµÜ¾ë¡¦RENSA
10·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë°¦ÃÎ¡¦Zepp Nagoya
11·î1Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå¡¦¤Ê¤ó¤ÐHatch
11·î7Æü¡Ê¶â¡ËÊ¡²¬¡¦Zepp Fukuoka
¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈÎÇäURL¡§https://eplus.jp/sixlounge/
