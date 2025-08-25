◆プロボクシング ▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）王座統一戦１２回戦 井上尚弥―ムロジョン・アフマダリエフ（９月１４日、ＩＧアリーナ）

９月１４日にＷＢＡ世界スーパーバンタム級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝との防衛戦に臨む世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝が２５日、横浜市の所属ジムで元ＷＢＡ＆ＩＢＦ世界同級統一王者マーロン・タパレス（３３）＝フィリピン＝とのスパーリングを終了した。井上が自身のＳＮＳで報告した。

井上はタパレスとの２ショット写真とともに「タパレスとのトレーニングは今日で終了しました！！ 最高の準備ができました！ タパレス陣営、大橋会長ありがとうございました！ 残り３週間しっかり仕上げます ９月１４日が待ちきれない。」と投稿。

所属ジムの大橋秀行会長（６０）もインスタグラムで「本日ラストスパーリング 一カ月以上スパーリングパートナーを務めてもらいました 最高の内容の濃い練習が出来ました 本当にありがとうございました 感謝感謝感謝です ありがとう」とつづった。

井上は「キャリア最大の強敵」と警戒するアフマダリエフとの対戦に備え、２３年４月にアフマダリエフを判定で下してＷＢＡ・ＩＢＦ同級王者となったタパレスをスパーリングパートナーとして招聘。井上自身も２３年１２月に４団体王座統一戦で対戦し１０回ＫＯで下した“戦友”と、７月２４日からスパーリングを重ねていた。今月２１日には、タパレスと東洋太平洋フェザー級王者・中野幹士（３０）＝帝拳＝と各５ラウンドずつ、計１０ラウンドのスパーリングも行った。