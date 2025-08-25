ロックバンド「THE ALFEE」の坂崎幸之助（71）が25日までに自身のインスタグラムを更新。車の運転中にヤモリがフロントガラスに飛んできたことを明かし、反響を集めている。

12日の投稿で運転中にセミと遭遇したことをつづっていた坂崎。この日は「おいおい。頼むよぉ〜〜。セミの次は赤ちゃんヤモリがフロントガラスに…」と運転中の車にヤモリの赤ちゃんが現れたことを報告。「どこから来たのか、落ちて来たのか。まさか飛んでは来ないだろうに。笑」と続けた。

「道路に逃げて轢かれちゃまずいと思い、慌てて車止めて外に出て捕獲したは良いけど、僕としたことが…、力加減が難しくて、自切させちゃいました。すぐに再生尾が生えてくるだろうから心配ご無用だけどね」と保護したものの、尻尾が切れてしまったという。

「とりあえず車の中にあったビニール袋に入れて行きつけのショップまで。ビニールのカップをもらい、エサ用のピンヘッドコオロギを買って、ほっと一息」とペットショップに出向き、赤ちゃんヤモリに対応。

「外はまだまだ過酷な暑さだから、しばらくウチで餌あげて、少し成長したら外に戻すかな」と今後の方針をつづり、「スンマセン。さすがに急いでいたのでピントが合ってないや」と写真の不出来を謝罪していた。

フォロワーからは「なんて幸せなヤモリちゃん」「小さいですね」「幸ちゃんの車で良かったね」「優しさのかたまり」「ビックリしますね」「対応がすばらしい」「優しい保護にほっこりしました」などの声が寄せられた。