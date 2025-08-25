¡ÖÎÐ¤Î¹Ã»Ò±à¡×³«²ñ¼°¡¡¥é¥°¥Ó¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¡¦ÅÄÃæ»ËÏ¯»á¡Ö£Ï£Î£Å¡¡£Ô£Å£Á£Í¡×¤ÎÂçÀÚ¤µÎÏÀâ¡ÄÃæ¹â¹»À¸¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎÃÄÂÎÀïÁ´¹ñÂç²ñ
¡¡Ãæ³Ø¡¦¹â¹»À¸¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎÃÄÂÎÀïÁ´¹ñÂç²ñ¡¢ÎÐ¤Î¹Ã»Ò±à¡Ö£Ó£ë£ù¡¡£ð£ò£å£ó£å£î£ô£ó¡¡£²£°£²£µÇ¯ÅÙÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»¡¦Ãæ³Ø¹»¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡¡Ê¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã´úÁèÃ¥¡¡ÃÄÂÎ¤ÎÉô¡×¡ÊÊóÃÎ¿·Ê¹¼Ò¸å±ç¡Ë¤¬£²£µÆü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡ÆÊÌÚ¡¦±§ÅÔµÜ»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿³«²ñ¼°¤Ç¤Ï¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÅÄÃæ»ËÏ¯»á¡Ê£´£°¡Ë¡á£Î£Å£Ã¥°¥ê¡¼¥ó¥í¥±¥Ã¥ÄÅì³ë¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡á¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¡£¡Ö£Ï£Î£Å¡¡£Ô£Å£Á£Í¡×¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Î¤â¤È¡¢£²£°£±£¹Ç¯¥é¥°¥Ó¡¼£×ÇÕÆüËÜÂç²ñ¤ÇÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ë¥Ù¥¹¥È£¸¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿ÅÄÃæ»á¤Ï¡Ö¥ï¥ó¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢¿Í¤òÍê¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¿Í¤ËÅÁ¤¨¡¢¤½¤·¤ÆËÜ²»¤ÇÏÃ¹ç¤¦¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¥Á¡¼¥à¤Ï°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÃÄÂÎ¶¥µ»¤ÇÂçÀÚ¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÏÃ¤¹¤È¡¢Áª¼ê¤Ï¿¿·õ¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ÇÊ¹¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¹â¹»¥´¥ë¥ÕÏ¢ÌÁ¤Î±þ±ç¥½¥ó¥°¤ò²Î¤¦¥Ó¡¼¥°¥ë¥¯¥ë¡¼¤Î£Ù£Á£Ó£Ó¤¬ÃÄÂÎÀï¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡Ö¥ï¥ó¥Á¡¼¥à¡×¤òÇ®¾§¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ìÆâ¤Ï°ìµ¤¤ËÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ÃÄÂÎ¤ÎÉô¤Ï£²£·Æü¤«¤é£³Æü´Ö¡¢±§ÅÔµÜ»Ô¤ÈÆü¸÷»Ô¤Î£Ð£Ç£Í¥³¡¼¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£