¥µ¥¦¥ë¥¹¡¢Åìµþ¡¦²¼ËÌÂô¤Ç¼«¼ç´ë²è¡ã¥é¥Ö¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥ê¥óÊÔ in ²¼ËÌÂô¶áÆ»¡ä³«ºÅ·èÄê
¥µ¥¦¥ë¥¹¤¬¡¢11·î7Æü¤ËÅìµþ¡¦²¼ËÌÂô¤Ç¼«¼ç´ë²è¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ã¥µ¥¦¥ë¥¹¼«¼ç´ë²è ¥é¥Ö¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥ê¥óÊÔ in ²¼ËÌÂô¶áÆ»¡ä¡£²¼ËÌÂô¤È¤¤¤¦Èà¤é¤Î¸¶ÅÀ¤Î³¹¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤ä¥¥ã¥ê¥¢¤òÄ¶¤¨¤¿¥Ð¥ó¥É¤¿¤Á¤È¤Î¶¦±é¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ÈÀ®Ä¹¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯²ò¤Êü¤Ä¤È¤¤¤¦¡£¶¦±é¼Ô¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Áá´üÍ½Ìó³ä°ú¤Î¼õÉÕ¤¬¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ¡£8·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸Â¤ê¡¢Á°Çä¤ê¤è¤ê500±ß°Â¤¤2,000±ß¤ÇÍ½Ìó¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
◾️¡ã¥µ¥¦¥ë¥¹¼«¼ç´ë²è ¥é¥Ö¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥ê¥óÊÔ in ²¼ËÌÂô¶áÆ»¡ä
Æü»þ¡§2025Ç¯11·î7Æü¡Ê¶â¡Ë
²ñ¾ì¡§²¼ËÌÂô ¶áÆ»
½Ð±é¡§¥µ¥¦¥ë¥¹ and more
³«¾ì/³«±é¡§18:00 / 18:30
¥Á¥±¥Ã¥È¡§Áá´üÍ½Ìó³ä°ú 2,000±ß / Á°Çä¡¦ÅöÆü 2,500±ß¡Ê¡Ü1D¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥ÈÆÃÀß¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://forms.gle/muzrsnsHZ7XMSqxb9
