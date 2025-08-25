Âçºå°Ý¿·¤Î²ñ¡È¸øÌó¤Ç·Ç¤²¤¿Êó½·£²³ä¥«¥Ã¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡É¤Ê¤ÉÍýÍ³¤Ë½êÂ°µÄ°÷¤é£´¿Í¤ò½èÊ¬¡ÖÅÞ¤Ø¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤Ç¤â¤¢¤ê»ÔÌ±¤Ø¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡×
¡¡¿È¤òÀÚ¤ë²þ³×¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢Âçºå°Ý¿·¤Î²ñ¤¬½êÂ°µÄ°÷¤é£´¿Í¤ò½èÊ¬¤Ç¤¹¡£
¡¡Âçºå°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï£¸·î£²£µÆü¡¢½êÂ°¤¹¤ëÂçºåÉÜ³ÄÍ»Ô¤Î¼ò°æÎ»»ÔÄ¹¤ò£¸·î£²£±ÆüÉÕ¤Ç½üÌ¾½èÊ¬¤Ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ò°æ»ÔÄ¹¤Ï¡¢½¢Ç¤¸å£³Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤ê¸øÌó¤Ç·Ç¤²¤¿Êó½·£²³ä¥«¥Ã¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÇ½Ä®¤Î»ûÏÆÄ¾»ÒÄ®µÄ¤âÆ±ÍÍ¤ËÊó½·¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ½üÌ¾½èÊ¬¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÊÂçºå°Ý¿·¤Î²ñ¡¡²£»³±Ñ¹¬ÂåÉ½Âå¹Ô¡Ë¡ÖÅÞ¤Ø¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Áªµó¤Ç·Ç¤²¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï»ÔÌ±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ø¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×
¡¡Â¾¤Ë¤â¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÈ¬Èø»Ô¤Î¾¾ËÜ¹äÁ°»ÔµÄ¤ò½üÌ¾½èÊ¬¤Ë¡¢È¬Èø»Ô¤Î°ð¿¹ÍÎ¼ù»ÔµÄ¤òÎ¥ÅÞ´«¹ð½èÊ¬¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£