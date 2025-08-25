マキタスポーツが、「ロビンソン酒場」を9月10日にデジタルリリースすることを発表した。

本曲は、BS日テレで毎週土曜22時〜22時30分に放送中の番組『ロビンソン酒場漂流記』のテーマ曲だ。作詞・作曲はマキタスポーツ本人が担当し、番組の世界観をそのまま音像化した味わい深い一曲に仕上がっているという。

ⒸＢＳ日テレ

番組『ロビンソン酒場漂流記』は、加藤ジャンプ「ロビンソン酒場漂流記」のコラムを実写化。どの駅から歩いても遠く「どうしてこの場所でお店を？」という立地に忽然と現れる「ロビンソン酒場」を求め、芸人／ミュージシャン／俳優として活動するマキタスポーツが“さま酔い人”として酒場を巡り、テーマ曲「ロビンソン酒場」がその旅路をブルースで彩る。

◾️「ロビンソン酒場」 ⒸＢＳ日テレ 配信日：2025年9月10日（水）COKM-45937 ◆BS日テレ『ロビンソン酒場漂流記』

［放送日時］ 毎週土曜よる10時放送

［放送局］ BS日テレ／BS日テレ4Ｋ

［出演者］ マキタスポーツ

［原案］ 加藤ジャンプ「ロビンソン酒場漂流記」(新潮新書刊)

https://kangaeruhito.jp/articlecat/sarp

［クレジット］ⒸＢＳ日テレ

［公式Ｘ］ https://x.com/bs4_robinson

［公式YouTube］ https://www.youtube.com/channel/UCtErHajgB3HzdPvjsVlViSA ［番組概要］

あなたの街にもあるかもしれない「ロビンソン酒場」を求めて…

駅近の繁華街からはずいぶんと離れているのに愛され続ける酒場がある。

そんな酒場を、孤島で生き延びたロビンソン・クルーソーに重ね合わせて生まれた言葉が「ロビンソン酒場」。

人を導く灯台のような、孤高の店の秘密を解き明かすと、そこにまつわる人々の物語がみえてくる。

店の扉を恐るおそる開けて入ってくる”さま酔い”人にマキタスポーツ。

「初めてなんですけどいいですか？」

さて今夜は、どんな冒険が待っているのだろうか？