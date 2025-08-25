Ãæ±û¥¢¥¸¥¢¼óÇ¾²ñ¹ç¤ØÄ´À°²ÃÂ®¡¡ÆüËÜ¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó³°Áê²ñÃÌ¤Ç°ìÃ×
¡¡¡Ú¥¢¥¹¥¿¥Ê¶¦Æ±¡Û´ä²°µ£³°Áê¤Ï25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÆ±¡Ë¡¢Ë¬ÌäÀè¤Î¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¤Ç¥Ì¥ë¥È¥ì¥¦Éû¼óÁê·ó³°Áê¤È²ñÃÌ¤·¤¿¡£ºòÇ¯8·î¤ÎÆî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿ÌÃí°Õ¾ðÊó¤ò¼õ¤±¤Æ³«ºÅ¤¬¸«Á÷¤é¤ì¤¿¡¢¥«¥¶¥Õ¤ò´Þ¤àÃæ±û¥¢¥¸¥¢5¥«¹ñ¤È½é¤È¤Ê¤ë¼óÇ¾²ñ¹ç¤ÎÁá´ü¼Â¸½¤ØÄ´À°¤ò²ÃÂ®¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¡£
¡¡µì¥½Ï¢¤«¤éÆÈÎ©¤·¤¿5¥«¹ñ¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤â¿»Æ©¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ï¼óÇ¾²ñ¹ç¤òÄÌ¤¸¡¢ËÉÙ¤Ê¹ÛÊª»ñ¸»¤òÊú¤¨¤ë³Æ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤ò¶¯²½¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£
¡¡¥«¥¶¥ÕÅìÉô¤Ç¤Ï¡¢µì¥½Ï¢¤Î³Ë¼Â¸³¤ÇÌó150Ëü¿Í¤¬Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£Î¾»á¤Ï¡¢Êü¼ÍÀþÈï³²¼Ô¤ÎÀìÌç¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¦Âç³ØÉÂ±¡¤Ë¡¢ºÇ¿·°åÎÅµ¡ºà¤òÀ°È÷¤¹¤ë10²¯8700Ëü±ß¤ÎÌµ½þ»ñ¶â¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¸½ñ¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¡£