µ¤¾Ý±ÒÀ±¡Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê£±£°¹æ¡×ÂÇ¤Á¾å¤²±ä´ü¡Ä¥»¥ó¥µ¡¼³«È¯¤ËÃÙ¤ì¡¢±¿ÍÑ³«»Ï¤Ï£²£°£³£°Ç¯ÅÙ
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ï£²£µÆü¡¢£²£°£²£¸Ç¯ÅÙ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿µ¤¾Ý±ÒÀ±¡Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê£±£°¹æ¡×¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£³£°Ç¯ÅÙ¤Ë±ä´ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Âçµ¤Ãæ¤Î¿å¾øµ¤ÎÌ¤òÎ©ÂÎÅª¤ËÂ¬¤ëÀÖ³°Àþ¥»¥ó¥µ¡¼¤Î³«È¯¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±Ä£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤Ò¤Þ¤ï¤ê£±£°¹æ¤ÏÅö½é¡¢£²£¸Ç¯ÅÙ¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¡¢£²£¹Ç¯ÅÙ¤Î±¿ÍÑ³«»Ï¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÀÖ³°Àþ¥»¥ó¥µ¡¼¤ÎÀºÅÙ¸þ¾å¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²¤È±¿ÍÑ³«»Ï¤ò¶¦¤Ë£³£°Ç¯ÅÙ¤Ë±ä´ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£±¿ÍÑ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢Ã»»þ´Ö¤ËÂç±«¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡ÖÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¡×¤ÎÈ¯À¸Í½Â¬¤ÎÀºÅÙ¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£