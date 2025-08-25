¡Ú²òÀâ¡ÛÎ×»þÁíºÛÁª¹Ô¤¦¤Ù¤¡©¡¡Á´µÄ°÷¼èºà¤Ç¸«¤¨¤¿¡È¥Û¥ó¥Í¡É
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÎ×»þ¤ÎÁíºÛÁª¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤¤«¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁ´¤Æ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷295¿Í¤òÂÐ¾Ý¤ËÆÈ¼«¤Î¼èºà¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°Õ¸þ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤¿µÄ°÷¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¹Ô¤¦¤Ù¤¡×¤È¹Í¤¨¤ëµÄ°÷¤¬120¿Í¤Ç¡¢¡ÖÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ëµÄ°÷41¿Í¤è¤êÂ¿¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÈ¼«¼èºà¤«¤é¸«¤¨¤ëµÄ°÷¤Î¡È¥Û¥ó¥Í¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¯¼£Éô´±Å¡¥¥ã¥Ã¥×¤ÎÊ¿ËÜÅµ¾¼µ¼Ô¤ËÊ¹¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÁíºÛÁª¤ä¤ë¤Ù¤¡×Â¿¿ô¤Î¥ï¥±
¡½¡½3¤Ä¤Îµ¿Ìä¤Ç¤¹¡£¡Ê1¡Ë¡ÖÁíºÛÁª¤ä¤ë¤Ù¤¡×Â¿¿ô¤Î¥ï¥±¤Ï¡©¡¡¡Ê2¡ËÀ¤ÏÀ¤È¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ÎÆæ¡£¡¡¡Ê3¡ËµÄ°÷¿´Íý¤Ë±Æ¶Á¡©¡ÖµÌ¾¼°¡×¤È¤Ï¡£¤Þ¤º¡¢1¤ÄÌÜ¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤¬¡ÖÁíºÛÁª¤ò¤ä¤ë¤Ù¤¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ÆºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤¬ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¡¢¤±¤¸¤á¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖµîÇ¯¤Î½°±¡Áª¡¢ÅìµþÅÔµÄÁª¡¢»²±¡Áª¡¢¤³¤Î3¤Ä¤ÎÁªµó¤ÇÉé¤±¤¿ÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤¬Áªµó¤ÇÉé¤±¤¿ÀÕÇ¤ÏÀ¤Ç¤·¤¿¡£
Â¾¤ËÁíºÛÁª¤ò¤ä¤ë¤Ù¤¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡¢¤¢¤ëÃæ·øµÄ°÷¤Ï¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤º¤ë¤º¤ë¤¤¤±¤Ð¼«Ì±ÅÞ¤Ï¸«¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¡×¡£ÊÌ¤ÎÃæ·øµÄ°÷¤Ï¡ÖÁíºÛÁª¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤â½Ð¤Æ·èÃå¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¤è¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£À¤ÏÀ¤È¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¤ÎÆæ
¡½¡½¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤ÏÁíºÛÁª¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢2¤ÄÌÜ¤Îµ¿Ìä¤Ç¤¹¡£À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤ÏÀÐÇË¼óÁê¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬µÞ¾å¾º¤·¤Æ¡¢¡Ö¼¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬¡Ö¼¤á¤ë¤Ù¤¡×¤ò¾å²ó¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ¤ÏÀ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ï¡¢¤É¤¦Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¤³¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ÎÆæ¤ò²òÌÀ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤¼»Ù»ýÎ¨¤¬²óÉü¤·¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦Ê¬ÀÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£3¤Ä¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1¤ÄÌÜ¤Ï¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤È¤Î´ØÀÇ¶¨µÄ¤Ç¤Î¹ç°Õ¤Ç¤¹¡£Àè½µ¤ÎTICAD¡Ê¡á¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¡Ë¤Ê¤É¡¢³°¸ò°Æ·ï¤ÇÀ¯¸¢¤¬É¾²Á¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
2¤ÄÌÜ¤Ï¹ñ²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢À¯¸¢¤¬ÌîÅÞ¤ÎÄÉµÚ¤ò¼õ¤±¤ë¾ìÌÌ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤Ç¤¹¡£
3¤ÄÌÜ¤Ï¡ÖÀÐÇË¤ª¤í¤·¡×¤ò¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÉÔµºÜÌäÂê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÎ¢¶â»ö·ï¤Î¿Ì¸»ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿µì°ÂÇÜÇÉ¤ÎµÄ°÷¤È¤ß¤é¤ì¡¢À¤ÏÀ¤ÎÈ¿È¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¤¢¤ëÀ¯¸¢´´Éô¤Ï¡ÖÎ¢¶âµÄ°÷¤¬ÀÐÇË¤ª¤í¤·¤ËÆ°¤±¤ÐÆ°¤¯¤Û¤É¡¢À¤ÏÀ¤ÏÀÐÇË»Ù»ý¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ëÃæ·øµÄ°÷¤Ï¡Ö»²±¡ÁªÄ¾¸å¤Î¼¤á¤ë¤Ù¤¤È¤¤¤¦Ç®¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤¦¤·¤¿À¤ÏÀ¤ÎÆ°¤¤ò¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ë¤Ï¡ÖÎäÀÅ¡×¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ëµÄ°÷¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ëÃæ·øµÄ°÷¤Ï¡¢¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÌ±°Õ¤ÎºÇ¤¿¤ë¤â¤Î¤¬Áªµó¤Î·ë²Ì¤À¡£À¤ÏÀÄ´ºº¤Î¿ô»ú¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¼¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¤Þ¤¿¡¢»Ù»ýÎ¨¤Ï²óÉü¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À»Ù»ý¤è¤êÉÔ»Ù»ý¤ÎÊý¤¬Â¿¤¯¡¢¾Ã¶ËÅª»Ù»ý¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£Áªµó¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·èÃå¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤ÈÅÞÆâ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤º¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤âÂ¿¤¯½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¾¶á¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤«¡¢Áªµó·ë²Ì¤Î¡Ö¤±¤¸¤á¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤«¤¬¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ëÃæ¤ÇÀÐÇË¼óÁêËÜ¿Í¤Ï¡¢¤É¤¦Âª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Î»Ù»ýÎ¨¥¢¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÅÞÆâ¤Ç¸ÉÎ©²½¤¬¿Ê¤àÀÐÇË¼óÁê¤Ë¼«¿®¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¼þÊÕ¤Ë¡Ö¹ñÌ±¤ÏÎäÀÅ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¡£À¤ÏÀ¤È¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤È¤Î´¶³Ð¤Ë¥º¥ì¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ëÀ¯¸¢´´Éô¤Ï¡Ö¤â¤·¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤¬ÁíºÛÁª¤ò¤ä¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤é¡¢²ò»¶¤·¤Æ¹ñÌ±¤Ë¤É¤Á¤é¤¬Àµ¤·¤¤¤«È½ÃÇ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¡¢½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¡ÖÀÐÇË¤ª¤í¤·¡×¤ò¤±¤óÀ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£µÄ°÷¿´Íý¤Ë±Æ¶Á¡©¡ÖµÌ¾¼°¡×
¡½¡½¿åÌÌ²¼¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿Æ°¤¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢3¤ÄÌÜ¤Îµ¿Ìä¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢ÁíºÛÁª¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¡£µÄ°÷¿´Íý¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¡ÖµÌ¾¼°¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¤¤Þ¤Î¾ðÀª¤¬ÊÑ²½¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇÂç¤Î¸°¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬ÁíºÛÁª¤ò¹Ô¤¦¤«¤É¤¦¤«¤ò·è¤á¤ëÅêÉ¼¤ò¡ÖµÌ¾¼°¡×¤Ë¤¹¤ë¤«¤Ç¤¹¡£
¡ÖµÌ¾¼°¡×¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤¬»¿À®¡¢È¿ÂÐ¤·¤¿¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤ë¤¿¤á¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤ò»Ù¤¨¤ëÎ©¾ì¤Î³ÕÎ½¤äÅÞ´´Éô¤ÏÂÖÅÙ¤òÊÑ¤¨¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢¤¢¤ë³ÕÎ½¤Ï¡ÖËÜÅö¤ÏÁíºÛÁª¤ò¤ä¤ë¤Ù¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¤Ê¤éÎ©¾ì¾å¡¢È¿ÂÐ¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£½µ¤Ë¤Ï¡¢¥ë¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ëÁíºÛÁª´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Î²ñµÄ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¤ÇµÄÏÀ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ´´Éô¤Î°ì¿Í¤Ï¡Ö½Å¤¤·èÃÇ¤Ê¤Î¤Ç¡¢µÌ¾¤¬Å¬ÀÚ¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢À¤ÏÀ¤ÎÆ°¸þ¤äÅêÉ¼·Á¼°¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ç¡ÖÁíºÛÁª¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤¡×¤È¹Í¤¨¤ëµÄ°÷¤Î¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¸º¤ë¤Î¤«¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£