県は、鹿児島港本港区・北ふ頭の散策路、「しおかぜ通り」を民間の事業者に利用してもらい、今後の計画に生かす試験的な取り組みを行います。鹿児島市の建設資材会社が、コンテナを活用したカフェを運営することが決まりました。9月に準備が行われ10月から事業が始まる予定です。



鹿児島港本港区の活用方法について話し合う懇談会には、旅客船協会や港運協会、商店街連盟などの関係者が出席しました。





（県・担当者）「今回、トライアル･サウンディングを実施する事業者として決定したのは、鹿児島市にある株式会社カーネギー産業です」北ふ頭の、しおかぜ通りで試験的な取り組みを行う会社が発表されました。県は、北ふ頭の海沿いのエリア、「しおかぜ通り」を民間の事業者に試験的に利用してもらい、今後の取り組みの参考にする「トライアル」の事業を行うことにしています。7月、実施要項を公表し募集した所、1社から提案があり8月22日に事業者を決めました。選ばれたのは、鹿児島市の建設資材会社カーネギー産業です。コンテナハウスを活用して賑わいを生みだすという提案です。海沿いにコンテナハウス2基を設置してカフェを運営し音楽のイベントやマーケットなどを開くことも予定しています。9月から準備に入り10月から26年3月31日まで事業を行うということです。出席者からは、様々な意見が上がりました。（市商店街連盟・ 有馬勝正会長）「コンテナが2台ですか？ちょっと少ないかも。1台、2台では、あまりインパクトがない。結果的に魅力的な発信になくなってしまうのでは」（鹿児島商工会議所・ 川畑孝則副会頭）「他県でも色んなことをやっている。そういう先行事例、上手くいってるところを参考にしないと。そもそも、どういう風にしたいのか…が見えないので」こうした声に県は…（本港区まちづくり推進室・ 菊地信幸室長）「今、活用されていない部分が北ふ頭にはある。活用して賑わいが創出できるように進めていきたいと思っている。民間事業者の活用の可能性を収支等の数字でとれる。その辺を参考に、次の本格的な事業者の公募に生かしていきたいと思っている」県は今回の取り組みで明らかになった効果や、課題などを、今後の事業計画に生かすということです。一方、鹿児島港本港区エリアの一角、住吉町15番街区の利活用について、24日、公開プレゼンテーションが行われました。県は、大規模な国際会議などを開ける施設やバンケット機能をもったホテルなどへの利活用を計画していて、鹿児島市の鹿児島サンロイヤルホテルが移転先として希望しています。計画では、ホテルは地上9階建てで、4階から9階にかけて281室の客室を配置。2階には最大で2000人を収容できる大宴会場を整備し、「海の屋台村」も・・・。さらに、3階には桜島を一望できる大浴場も設けられる予定です。（事業者）「15番街区が、鹿児島の新たな象徴となり南から世界へ、鹿児島から世界へ発信する舞台となることを目指している」事業者は、県が計画する新たな総合体育館、スポーツ・コンベンションセンターなどと連携し、本港区を中心市街地とつなぐ施設を目指すとして、その構成やデザイン、期待される効果などについて説明しました。（県観光･文化スポーツ部PR観光課・東 俊浩PR観光企画監）「事業者の応募となったが、この事業に関心をもってもらった事業者、それぞれの判断の結果だと受け止めている」県は、8月31日に事業者からヒアリングを行い、10月ごろには事業者を決定するということです。