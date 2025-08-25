チームプレーで同点劇導いた久保建英、試合後には現地メディアに熱く決意表明「僕がもっと主役に」「今年は僕の番」
[8.24 ラ・リーガ第2節 ソシエダ 2-2 エスパニョール]
MF久保建英所属のソシエダは24日、ラ・リーガ第2節でエスパニョールと対戦し、2-2で引き分けた。久保は試合序盤のビッグチャンスで右足シュートがGKに阻まれるなど、開幕節バレンシア戦に続く2試合連続ゴールとはならなかったが、後半はビハインドの中でチャンスメイクに回ると、同点につながる2ゴールでいずれも起点となっていた。
久保は試合後、『ムンド・デポルティボ』など現地メディアの取材に応じた様子。優勢に試合を運びながらも2失点を重ねた前半については「かなりショックが大きかった。あまりにも簡単すぎた。僕たちにもチャンスはあったのに、何もないようなカウンター攻撃から攻め込まれて、いきなりゴールを決められてしまった」と振り返りつつ、「僕も精神的に落ちてしまって、ボールを持った時のプレーも上手くいかなかった」と反省した。
それでも0-2で迎えたハーフタイム、セルヒオ・フランシスコ監督からチーム全体に活が入れられたことで、後半の反撃につなげた。久保は「セルヒオは『逆転できるかどうかは分からないが、少なくとも態度を変えて、エキサイティングな開幕を楽しみにしていたファンのために立ち上がらないといけない』と教えてくれた。強い意志を示したことで良い結果につながったと思う」と指揮官への感謝を口にした。
さらに久保は取材対応の場で「今季は僕がもっと主役になって、みんなが僕に期待しているような役割を引き受けたい」と熱い決意表明も行った様子。「今日の後半はチームを助けるために中盤まで降りていってゲームを作ったり、1対2の数的不利を背負ったりして、チームメートに優位を与えることができたと思う。1点目も2点目もそれができた」とこの日のチームプレーに手応えを示しつつ、「僕がそうやってチームに貢献できれば素晴らしいこと」と今後を展望した。
今季の久保は昨季と同様に右ウイングを主戦場としながらも、右SBのDFジョン・アランブルやインサイドハーフ陣との連係を活かし、より中央でプレーする場面が多くなっている。久保は「僕が今年目指しているのは数字をもっと伸ばしていくことで、そのためには中でのプレーが適していると思う」と前向きに受け止めながら、「チームが求める役割を果たすだけ」だと強調する。
そんな久保はアーセナルに移籍したMFマルティン・スビメンディの名前を挙げ、「昨日スビが話しているのを見たけど、(過去の)重要な選手が移籍したことによって彼はラ・レアルで役割を引き受けることになったと言っていた。(スビメンディが移籍した)今年は僕の番だと思う」と断言。「チームが僕をサイドで必要としているならサイドで、中央で必要とするなら中央でプレーする。全てはポイントを重ねていくため」とチームの結果への責任感を示した。
この日は日本ツアー中に行ったクラブ幹部に対する補強要望についても質問され、久保は「あの後、すでに(チームに)謝罪したこと。二度と話すつもりはないし、話さないほうがいいと思う」と答えた様子。『ムンド・デポルティボ』は「久保はもう新たな補強を求めず、数字を残すことに集中している」と伝えている。
