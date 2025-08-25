◾️ニューシングル「ダイアリー」

2025年10月3日（金）0:00 先行配信

2025年10月22日（水）シングルCDリリース

予約：https://sakiyamasoushi.lnk.to/Diary

▲配信ジャケット写真

▼Pre-ad Pre-save

https://sakiyamasoushi.lnk.to/DiaryPAPS

◆完全生産限定盤

￥1,800（税込）SRCL-13423

アニメ書下ろしイラストジャケ写／7インチ特別パッケージ仕様

・収録曲

ダイアリー

Eden pt.2

ダイアリー -Instrumental-

◆対象店舗 / 特典内容

・購入者対象オリ特 ※絵柄は後日公開

・Amazon.co.jp ・・・メガジャケ

・楽天ブックス ・・・ スマホサイズブロマイド

・セブンネット ・・・ピック

・ソフマップ ・・・アクリルコースター

・アニメイト ・・・ ましかくブロマイド

・応援店・・・スマホステッカー

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

※応援店対象店舗・特典絵柄は追ってご案内いたします。

※各オンラインショップに関して、商品カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。