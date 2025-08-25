福岡市の海の中道大橋で幼いきょうだい3人が犠牲になった飲酒運転事故から19年です。3人の我が子を奪われた母親の大上かおりさんは、これまで公の場で話すことのなかった「つらい記憶」を言葉にし始めています。「これからの子どもたちに伝えていきたい」と話す大上さんの思いとは。



■大上かおりさん（48）

「19年たったから戻ってきたというよりも、戻ってくるまでに19年かかったという方が多分しっくりくるかなと感じています。」





19年前に起きた海の中道大橋の飲酒運転事故で、3人の幼い我が子を失った大上かおりさん（48）です。先週、事故のあと初めて当時の現場を訪れたことを明かしました。

■大上さん

「あそこに行ってみて、何も変わっていない景色がやっぱりつらくて。橋脚にしがみついていた時のこととか、はだしで救急車までずぶぬれで歩いていった時の、もう諦めて、紘彬（ひろあき）、倫彬（ともあき）、紗彬（さあや）みんなもうダメなんじゃないかと、もう諦めていた思いとか。苦しい、苦しいしかありませんでした。」

大上さんは、3人の子どもを突然亡くした事故の直後、気丈に飲酒運転の撲滅を訴え続けていました。しかし、いわれのないひぼう中傷が相次いだことでパニック障害に苦しむようになり、やがて福岡を離れました。



事故から19年。ことし、大上さんが沈黙を破ったのは、いまだ飲酒運転が後を絶たない現実があるからです。

警察によりますと、福岡県内の飲酒運転による事故は2007年以降、減少傾向が続いていましたが、2024年は増加に転じました。さらに、19年前の事故については記憶の風化も進んでいました。



■19歳

「知らないです。」

■18歳

「知らないです。（Q.全く？）全く。」

■27歳

「あったような、なかったような。ちょっと思い出せないですね。」

海の中道大橋の飲酒運転事故を知っているか、福岡県警が調査したところ、10代でおよそ半数、20代でもおよそ3割の人が「知らない」と答えました。



■大上さん

「風化という言葉は、私はとても苦しいです。今まで報道に向き合うことができずにきたのが理由のひとつなのかなと思って。自分ができること、自分が生かされた意味をずっと問い続けてきたのですが、そのひとつが、これから知ってもらうこと。これからの子どもたちに伝えていくこと。」

事故から19年の月日を経て、ことし福岡に戻った大上さんは、7月11日、これからハンドルを握る高校生に事故当時の記憶を話しました。



■大上さん

「一瞬のことです。後ろから一台の車が追突してきました。子どもは大丈夫かなと思って後ろを見たら、子どもは大ケガしていないみたいでよかったなと一瞬ほっとしました。一瞬ほっとしたら、本当にまばたきをした瞬間ぐらいです。次の瞬間に、車の中に一気に水が入ってきました。」



暗闇の中、車から二男の倫彬ちゃんと長女の紗彬ちゃんをなんとか助け出しましたが、長男の紘彬ちゃんを捜し出すことはできませんでした。



■大上さん

「紗彬ちゃんと倫彬くんを助けることを選びました。ということは、紘彬くんは諦めるということ。紘彬は死ぬということ。（紗彬ちゃん倫彬ちゃんを）助けに行く前に『ひろー！』とありったけの声で紘くんの名前を呼んで、私の中で紘くんごめんね、紘くんごめんねという思いで『ひろー』と叫んで、紗彬ちゃんと倫くんを助けることを選びました。」



「今さっきまでカブトムシを捕りに行くと言ってあんなに喜んで。宝物で、本当にたまらない。この子たちが目の前で死んじゃうのかな。」

かけがえのない命を簡単に奪う飲酒運転。その罪の重さを、大上さんは高校生に強く訴えかけました。



■大上さん

「飲酒運転というのは自分が選んで犯している犯罪なんです。自分が選んで犯罪者になっているんです。」



『飲酒運転は自分が選んで犯している犯罪』



大上さんはその言葉に込めた思いを明かしました。



■大上さん

「もっと、犯罪という意識を重く受け止めて、自分でやめることができる犯罪だ、阻止できることなんだと、深く受け止めてほしいなと思って。」



大上さんは今後、県外での講演活動も予定しています。



■大上さん

「自分ができる限り、あの事故を知らない人たちに、その悲しみや悲惨さを伝えていきたいと思っています。」



大上さんが、苦しみの中でも必死に伝えるメッセージ。その思いを胸に、私たちは悲しみの記憶を絶対に風化させてはいけません。