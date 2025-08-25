SUPER EIGHT¡¦Â¼¾å¿®¸Þ¡¢²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦ËÜ´Ö¾¼¸÷¤Î´ÔÎñ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¡È1¶Ê¡É¸Â¤ê¤ÎÆÃÊÌ½Ð±é¡ª
¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¤ä¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎJ-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¤ä¥µ¥¦¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¿²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¥³¥ó¥Ý¡¼¥¶¡¼¡¦¥¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤ÎËÜ´Ö¾¼¸÷¤¬¡¢2024Ç¯12·î¤Ë´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸·ë¤¹¤ëËÜ´Ö¤Î60ºÐ¤ª½Ë¤¤¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖAkimitsu Homma 60th anniversary concert ¡ÈRESONANCE¡É¡Ê¥ì¥¾¥Ê¥ó¥¹¡Ë¡×¤¬9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÅìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë4ÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Ê¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¡¢ÎëÌÚ²íÇ·¡¢¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡¢ô¢¸¶·ÉÇ·¡Ë¤È7ÁÈ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¡ÊµµÍüÏÂÌé¡¢ÌÚÂ¼¥«¥¨¥é¡¢À¶ÄÍ¿®Ìé¡¢ÎëÌÚ°¦Íý¡¢ÉðÉôÁï»Ö¡¢Æ£°æÎ´¡¢ÅÏÊÕÈþÎ¤¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£²óSUPER EIGHT¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø±é¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
ËÜ´Ö¤ÏSUPER EIGHT¤Î³Ú¶Ê¡ØÀÄ½Õ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¤ÎÊÔ¶Ê¤ä¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¡ØEIGHT-JAM¡Ù¤Ç¤Î¶¦±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÂ¼¾å¤È¤â¸òÎ®¤ò¿¼¤á¡¢ºòÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖEIGHT-JAM FES¡×¤Ë¤âEIGHT-JAM¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ð¥ó¥É¥Þ¥¹¥¿¡¼·ó¥¡¼¥Ü¡¼¥Ç¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¤Ï¡¢Â¼¾å¤¬ËÜ´Ö¤Î´ÔÎñ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¡¢²Î¤Ç¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Â¼¾å¤¬²¿¤Î³Ú¶Ê¤ò²Î¾§¤¹¤ë¤Î¤«¤ÏÅöÆü¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤À¡£
³«ºÅ¤Þ¤ÇÌó1¤«·î¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜ´Ö´ÔÎñº×¡£¿ô¡¹¤ÎÌ¾¶Ê¤È¤ª½Ë¤¤¥à¡¼¥É¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë2Æü´Ö¡¢±é½Ð¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤ÏËÜ´Ö¤Î»Õ¾¢¤Ç¤â¤¢¤ë¾¾Ç¤Ã«ÀµÎ´¡£°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òºî¤ê½Ð¤¹¤Î¤«¡©