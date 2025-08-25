¡Ö¥¬¥ó¥×¥é45¼þÇ¯¡×¿·CM¤Ë½Ð¸ý²Æ´õ¡¦²£ÅÄ¿¿Íª¡¦¹õÀîÁÛÌð¤¬½Ð±é - ¿ä¤·¥¬¥ó¥×¥é¿ÇÃÇ¤â¼Â»Ü
BANDAI SPIRITS¥Û¥Ó¡¼¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¬¥ó¥À¥à¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö¥¬¥ó¥×¥é¡×»ö¶È¤Ï¡¢1980Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·2025Ç¯¤Ç45¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£9·î5Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Ç¥¬¥ó¥×¥é¿·CMÂè3ÃÆ¡Ö¿ä¤·¥¬¥ó¥×¥é¡×ÊÓ¤òTVÊüÁ÷³«»Ï¡£¿·CM¤Ç¤Ï¡¢¥¬¥ó¥×¥é45¼þÇ¯CMÂè1ÃÆ¡õÂè2ÃÆ¤Ç½Ð±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¡¦¥â¥Ç¥ë¤Î½Ð¸ý²Æ´õ¤µ¤ó¡¢²£ÅÄ¿¿Íª¤µ¤ó¤Ë²Ã¤¨¡¢ÇÐÍ¥¤Î¹õÀîÁÛÌð¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡û¥¬¥ó¥×¥é¿·CMÂè3ÃÆ¡Ö¿ä¤·¥¬¥ó¥×¥é¡×ÊÓ(15ÉÃ¡¢30ÉÃ)¤¬9·î5Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤ÇTVCMÊüÁ÷³«»Ï
¥¬¥ó¥×¥é¿·CMÂè3ÃÆ¡Ö¿ä¤·¥¬¥ó¥×¥é¡×ÊÓ
Æ±¼Ò¤ÎÁ°Ç¯ÅÙ2024Ç¯ÅÙ¤Ë¤ª¤±¤ëÂçµ¬ÌÏ¥¬¥ó¥×¥é¥æ¡¼¥¶¡¼Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢Ç¯ÂåÊÌ¤Ç¤Ï20Âå¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¿ô¤¬ºÇÂ¿¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¬¥ó¥×¥é¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Ç¤Ï¡ÖSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ³Ú¤·¤à¡×²óÅú¿ô¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤ë³Ú¤·¤ßÊý¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤â¸²Ãø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿·CM¤Ç¤Ï¡¢¥¬¥ó¥×¥é¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥¬¥ó¥×¥éÁª¤Ó¤ò³Ú¤·¤à¡Ö¿ä¤·¥¬¥ó¥×¥é¡×ÊÓ¡¢SNSÅê¹Æ¤ò³Ú¤·¤à¡Ö¡ô¥×¥é¥Ã¤È¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥·¥§¥¢¡×ÊÓ¤Î2ËÜ¤òÀ©ºî¤·TVCM¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡ûCMÂè3ÃÆ¡Ö¿ä¤·¥¬¥ó¥×¥é¡×ÊÓ
½Ð¸ý¤µ¤ó¡¦²£ÅÄ¤µ¤ó¡¦¹õÀî¤µ¤ó¤Î3Ì¾¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¿·CM¡Ö¿ä¤·¥¬¥ó¥×¥éÊÔ¡×¤Ï¡¢9·î5Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤ÇTVCMÊüÁ÷¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£²£ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÄïÌò¤È¤·¤Æ¹õÀî¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢½Ð¸ý¤µ¤ó¤È3¿Í¤Ç¥¬¥ó¥×¥éÁª¤Ó¤ò³Ú¤·¤ß¡¢ÁÈÎ©¤Æ´°À®¤µ¤»¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ò±Ç¤¹¡£
CMÂè3ÃÆ¡Ö¿ä¤·¥¬¥ó¥×¥é¡×ÊÓ
¡ûCMÂè4ÃÆ¡Ö¡ô¥×¥é¥Ã¤È¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥·¥§¥¢¡×ÊÓ
CMÂè4ÃÆ¡Ö¡ô¥×¥é¥Ã¤È¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥·¥§¥¢¡×ÊÓ
¤Þ¤¿¡¢12·î¤è¤êCMÂè4ÃÆ¡Ö¡ô¥×¥é¥Ã¤È¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥·¥§¥¢¡×ÊÓ¤òTVÊüÁ÷³«»ÏÍ½Äê¡£3¿Í¤¬¥¬¥ó¥×¥é¤È¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤«¤éSNSÅê¹Æ¤Þ¤Ç¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¯¡£
¡ûSNS¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ö¿ä¤·¥¬¥ó¥×¥é¿ÇÃÇ¡×¼Â»Ü!
SNS¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ö¿ä¤·¥¬¥ó¥×¥é¿ÇÃÇ¡×¼Â»Ü!
9·î5Æü¤«¤é¤ÎCMÂè3ÃÆ¤ÎÊüÁ÷¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢À³Ê¿ÇÃÇ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¿ä¤·¥¬¥ó¥×¥é¿ÇÃÇ¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£ÀìÍÑWEB¥µ¥¤¥È¾å¤Ç´ÊÃ±¤Ê¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ËÅú¤¨¤ë¤È¡¢À³Ê¿ÇÃÇ¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥¬¥ó¥×¥é¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤À¡£¿ÇÃÇ·ë²Ì¤ò»ØÄê¤ÎSNS¤Ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°Åê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢½Ð¸ý¤µ¤ó¡¦²£ÅÄ¤µ¤ó¡¦¹õÀî¤µ¤ó¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤ò´Þ¤àÊ£¿ô·ÊÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï¥Ð¥ó¥À¥¤¥Û¥Ó¡¼¥µ¥¤¥È¤Î¹¹¿·¤Ç°ÆÆâ¤ò¹Ô¤¦¡£
¡û¥¬¥ó¥×¥é45¼þÇ¯µÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÇÛ¿®
¤Þ¤¿¡¢8·î25Æü17»þ00Ê¬¤è¤ê¥¬¥ó¥×¥é45¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÇÛ¿®ÈÖÁÈ¤ÎÂèÆó²ó¤òYouTube¡¦X¡¦Instagram¤Ë¤ÆÀ¸ÇÛ¿®¡£ÇÛ¿®Æâ¤Ç¤Ï¿·CMÂè3ÃÆ¤Î±ÇÁü¤ò½é¸ø³«!¤½¤ÎÂ¾45¼þÇ¯´ØÏ¢¤ÎÅ¸³«¾ðÊó¤ä8·î27Æü¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¥¬¥ó¥×¥é¿·¾¦ÉÊ¤òºÇÂ®¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡û´ë²è³«È¯ÂÎ¸³¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤¬9·î2Æü¤Ë¤¤¤è¤¤¤è¥ª¡¼¥×¥ó!
ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô¤Ë¤¢¤ë¥Ð¥ó¥À¥¤¥Û¥Ó¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¿·¹©¾ìÆâ¤Ë¡¢ÂÎ¸³·¿¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡ØBHC PDII MUSEUM¡Ù(¥Ð¥ó¥À¥¤¥Û¥Ó¡¼¥»¥ó¥¿¡¼ ¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¥Ä¡¼ ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à)¤¬9·î2Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£ Íè¾ì¼Ô¤¬¥×¥é¥â¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤ÎÀ½Â¤¹©Äø¤òÂÎ¸³¤Ç¤¡¢¼«Ê¬¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸È¢¤ò»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï»öÁ°Í½ÌóÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò³ÎÇ§¤Î¤³¤È¡£
©ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º ©ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡¦MBS
