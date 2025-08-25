¤¤Ã¤«¤±¤ÏÂçÊª·Ý¿Í¤Î¤Ò¤È¸À¤À¤Ã¤¿¡ª¡©ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¡È¥´¥ë¥Õ¤ÈËã¿ý¡É¤ò»Ï¤á¤¿ÍýÍ³¤ò¹ðÇò
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê52¡Ë¤¬25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¿ÍÀ¸¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¥´¥ë¥Õ¤ÈËã¿ý¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¡¦»ùÅè°ìºÈ¡¢¸µÇµÌÚºä46¤Ç¸½ºß¤ÏM¥ê¡¼¥°¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ëËã¿ý¥×¥í¡¦ÃæÅÄ²ÖÆà¡¢ÃæÅÄ¤ÈÆ±¤¸¤¯M¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿ð¸¶ÌÀÆà¤Î3¿Í¤ÈËã¿ý¤òÂÇ¤Ä¤È¤¤¤¦´ë²è¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ëã¿ý¤òÂÇ¤ÄÁ°¤Î¥È¡¼¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÌÚÂ¼¤ÏËã¿ý¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤òÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¡£ÌÚÂ¼¤Ï22ºÐ¤Îº¢¤Ë¡Ö¥´¥ë¥Õ¤ÈËã¿ý¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¡×¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤È¶¦±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¤µ¤ó¤Þ¤«¤é¡ÖËã¿ý¤È¥´¥ë¥Õ¤À¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë¤ªÁ°¤ËÉé¤±¤Ø¤ó¤ï¡×¤ÈÀëÀïÉÛ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤ËÌÚÂ¼¤Î¡ÈÉé¤±¤º·ù¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¡É¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤ÆËã¿ý¤È¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£