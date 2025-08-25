日テレNEWS NNN

写真拡大

■全国の26日（火）の天気

北海道付近に前線を伴った低気圧が発達しながら近づくでしょう。低気圧や前線に向かって湿った空気が流れ込むため、雨雲が発達しそうです。北海道は非常に激しい雨が降り、大雨になりそうです。夕方までの予想雨量は、日本海側北部とオホーツク海側北部で150ミリとなっていて、その後もさらに増えるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水・氾濫に厳重な警戒が必要です。

東北北部も、夜は雨が降りだし、27日にかけて大雨となる所がありそうです。西・東日本は晴れますが、午後は山沿いを中心に激しい雷雨となる所があるでしょう。非常に激しく降る所もあり、道路の冠水などに注意が必要です。最低気温は広く25℃〜28℃くらいでしょう。最高気温は、西日本から東北で35℃前後の所が多く、猛烈な暑さが続きそうです。

予想最低気温（前日差）

札幌　　　23℃（±0　真夏並み）
仙台　　　26℃（＋2　熱帯夜）
新潟　　　26℃（＋1　熱帯夜）
東京都心　26℃（-2　熱帯夜）
名古屋　　28℃（-1　熱帯夜）
大阪　　　28℃（±0　熱帯夜）
広島　　　28℃（±0　熱帯夜）
高知　　　26℃（-1　熱帯夜）
福岡　　　27℃（±0　熱帯夜）
鹿児島　　26℃（-1　熱帯夜）
那覇　　　27℃（-1　熱帯夜）

予想最高気温（前日差）

札幌　　　29℃（＋1　真夏並み）
仙台　　　31℃（＋4　真夏並み）
新潟　　　35℃（＋2　猛暑日）
東京都心　35℃（-1　猛暑日）
名古屋　　36℃（-1　猛暑日）
大阪　　　35℃（-1　猛暑日）
広島　　　34℃（-1　真夏並み）
高知　　　34℃（±0　真夏並み）
福岡　　　35℃（±0　猛暑日)
鹿児島　　34℃（±0　真夏並み）
那覇　　　33℃（±0　真夏並み）

■全国の週間予報

27日は前線が南下し、北日本や日本海側を中心に雨が降るでしょう。北海道や東北では、大雨となる所があり、土砂災害などに警戒が必要です。28日から29日は、全国的に晴れますが、30日は北海道や東北北部で雨が降り、9月1日は、北日本や西日本で曇りや雨の所が多くなりそうです。気温は、近畿や東海付近で、連日35℃くらいまで上がるでしょう。関東は、週の中頃は35℃以下となりますが、週末は再び猛暑日となる所がありそうです。