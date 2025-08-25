■全国の26日（火）の天気

北海道付近に前線を伴った低気圧が発達しながら近づくでしょう。低気圧や前線に向かって湿った空気が流れ込むため、雨雲が発達しそうです。北海道は非常に激しい雨が降り、大雨になりそうです。夕方までの予想雨量は、日本海側北部とオホーツク海側北部で150ミリとなっていて、その後もさらに増えるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水・氾濫に厳重な警戒が必要です。

東北北部も、夜は雨が降りだし、27日にかけて大雨となる所がありそうです。西・東日本は晴れますが、午後は山沿いを中心に激しい雷雨となる所があるでしょう。非常に激しく降る所もあり、道路の冠水などに注意が必要です。最低気温は広く25℃〜28℃くらいでしょう。最高気温は、西日本から東北で35℃前後の所が多く、猛烈な暑さが続きそうです。

予想最低気温（前日差）

札幌 23℃（±0 真夏並み）

仙台 26℃（＋2 熱帯夜）

新潟 26℃（＋1 熱帯夜）

東京都心 26℃（-2 熱帯夜）

名古屋 28℃（-1 熱帯夜）

大阪 28℃（±0 熱帯夜）

広島 28℃（±0 熱帯夜）

高知 26℃（-1 熱帯夜）

福岡 27℃（±0 熱帯夜）

鹿児島 26℃（-1 熱帯夜）

那覇 27℃（-1 熱帯夜）

予想最高気温（前日差）

札幌 29℃（＋1 真夏並み）

仙台 31℃（＋4 真夏並み）

新潟 35℃（＋2 猛暑日）

東京都心 35℃（-1 猛暑日）

名古屋 36℃（-1 猛暑日）

大阪 35℃（-1 猛暑日）

広島 34℃（-1 真夏並み）

高知 34℃（±0 真夏並み）

福岡 35℃（±0 猛暑日)

鹿児島 34℃（±0 真夏並み）

那覇 33℃（±0 真夏並み）

■全国の週間予報

27日は前線が南下し、北日本や日本海側を中心に雨が降るでしょう。北海道や東北では、大雨となる所があり、土砂災害などに警戒が必要です。28日から29日は、全国的に晴れますが、30日は北海道や東北北部で雨が降り、9月1日は、北日本や西日本で曇りや雨の所が多くなりそうです。気温は、近畿や東海付近で、連日35℃くらいまで上がるでしょう。関東は、週の中頃は35℃以下となりますが、週末は再び猛暑日となる所がありそうです。