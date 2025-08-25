お笑い芸人の有吉弘行が、NHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』への出演を果たす。8月31日放送の第33回「打壊演太女功徳」で、服部半蔵の末裔として松平定信（井上祐貴）のもとへ重要な知らせを届ける役どころだ。自身の演技を「100点と言うしかないですね」と評した有吉。（※）カツラと刀の重さに苦戦しながらも「早く終わらせたいという一心でした（笑）」と、いつもの有吉節も健在だった。

時代劇出演は2009年の『陽炎の辻～居眠り磐音 江戸双紙～』（NHK総合）以来、実に16年ぶり。大河ドラマは初出演となる。普段はバラエティで鋭いツッコミと観察眼を見せる有吉が、果たしてどんな“侍”を演じるのか。その冷静沈着な佇まいが、密使という役柄にどうハマるのか楽しみでならない。

『べらぼう』は、開始当初からお笑い芸人を積極的に起用してきた作品だ。それぞれが持つ独特の“間”と存在感が、江戸の町に不思議なリアリティを与えている。

まず外せないのが、ネプチューンの原田泰造が演じる三浦庄司だろう。田沼意次（渡辺謙）を支える心強い存在として、コメディアンとしての顔を封印し穏やかさの中に芯の強さを宿した演技は、まさに“大河俳優”の風格。意次との掛け合いには、長年の信頼関係がにじみ出ている。

第22回で登場したひょうろくも話題を呼んだ。松前家江戸家老・松前廣年役で、松前家当主・松前道廣役を演じたえなりかずきの弟という設定も絶妙だった。花魁・誰袖（福原遥）に翻弄される姿に、視聴者からは「『水ダウ』（『水曜日のダウンタウン』TBS系）のドッキリみたいな目にあってる」という声も上がったが、芸人らしい独特の間が、意外なほど時代劇の装いに馴染んでいた。

ダチョウ倶楽部の肥後克広は、職人彫師の四五六役として静かな存在感を放つ。派手なギャグを封印し、静かな立ち居振る舞いで画面に溶け込む姿は、長年のキャリアで培った身体感覚の賜物だろう。

また、トレードマークの白塗りメイクを封印した鉄拳の素顔を披露した演技も衝撃的だった。絵師・礒田湖龍斎として、実際に浮世絵を描くシーンでは1カ月間の猛練習の成果を披露。「誰かわからない」という驚きの声とともに、繊細な手元の所作が高く評価された。

ほかにもコロコロチキチキペッパーズのナダルは表坊主役で、あのクセのある雰囲気が意外にも時代劇にマッチしていたし、ピースの又吉直樹は狂歌四天王の一人・宿屋飯盛として独特の雰囲気を醸し出していた。

さらにサルゴリラ（吉原の客）、マキタスポーツ（僧侶・覚圓）、丸山礼（次郎兵衛の妻・とく）、クールポコ。（餅つき職人）、園田祥太（若侍）、片桐仁（弥七）、芋洗坂係長（農民・吾作）と、個性豊かな面々が江戸の町を賑わせている。

■“お笑い要員”ではない『べらぼう』キャスティングの妙 だが彼らは決して「お笑い要員」として起用されているわけではない。むしろ真剣な芝居を求められ、それに応えている。芸人特有の間合いや観察力が、小さな場面でも印象に残る“味”を加え、時代の空気感を作り上げている。そして毎週「今回は誰が出るのだろう？」という楽しみまで生まれている。

そして、いよいよ有吉弘行である。バラエティでは毒舌と冷静なツッコミで場を支配し、映画『テッド』シリーズでは吹き替えも担当した多才な男。その観察眼と声の存在感が、時代劇という舞台でどう映えるのか。短いシーンでも空気を一変させる、そんな有吉の特性は、密使という役柄にぴったりハマりそうだ。

すでに「有吉の侍姿が見たい」「どんな演技をするのか楽しみ」といった声が上がっている。『べらぼう』はずっと大胆なキャスティングで話題になってきたが、有吉弘行の登場は、その象徴的な出来事と言えるだろう。8月31日の放送が待ち遠しい。

