¡ÚÆÈ¼«¡Û¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ÇÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬Êý¿ËÅ¾´¹¡¡ÆüÊÆ¹ç°Õ¤Î¡Ö80Ãû±ßÅê»ñ¡×¤Ë´Ø¤·¡È¶¦Æ±Ê¸½ñ¡ÉºîÀ®¤Ø¡¡¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤ÎÍ×Ë¾¤ò¼õ¤±
¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ò¤á¤°¤êÆüÊÆ¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿80Ãû±ß¤ÎÅê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬Ê¸½ñ²½¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤â¤³¤ì¤Ë±þ¤¸¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬JNN¤Î¼èºà¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ê£¿ô¤ÎÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Àè·î¡¢ÆüÊÆ¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿ÆüËÜ¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤Î5500²¯¥É¥ë¡á¤ª¤è¤½80Ãû±ß¤ÎÅê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Îµá¤á¤ò¼õ¤±¡¢¶¦Æ±¤ÇÊ¸½ñ¤ò¤Ä¤¯¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¹ç°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊ¸½ñ¤ÏºîÀ®¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÐÊÆÅê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌîÅÞ¤Ê¤É¤«¤é¤ÏÇ§¼±¤Îóòó÷¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¾¦Ì³Ä¹´±¤ÏÀè½µ¡¢¹ç°Õ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÊ¸½ñ¤¬¿ô½µ´Ö°ÊÆâ¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤ÈÈ¯¸À¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÆüËÜ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Îµá¤á¤ò¼õ¤±¡¢ÂÐÊÆÅê»ñ¤ò¤á¤°¤ë¶¦ÄÌÍý²ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ð¤¨½ñ¤¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÊ¸½ñ¤ËÍî¤È¤·¤³¤à¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£