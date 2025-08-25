¡Ö¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¡×¼ÂÍÑ²½¤ØÁ°¿Ê¡ªJAXA¤ÈÀÐÀî¸©²Ã²ì»Ô¤¬Ï¢·È¶¨Äê ¹ñÆâ½é¤Î¡È¸ÂÄê¥Æ¥¹¥È¥³¡¼¥¹¡É¤Ï2026Ç¯ÅÙ¤Î´°À®¤òÌÜ»Ø¤¹
¼¡À¤Âå¤Î°ÜÆ°¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤ë¡Ö¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¡×¡£¤½¤Î¼ÂÍÑ²½¤Ë¸þ¤±¡¢±§Ãè¹Ò¶õ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½JAXA¤ÈÀÐÀî¸©²Ã²ì»Ô¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¸¦µæ³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢25Æü¤ËÏ¢·È¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
²Ã²ì»ÔÌò½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Êñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤ÎÄù·ë¼°¤Ç¤Ï¡¢µÜ¸µÎ¦ ²Ã²ì»ÔÄ¹¤ÈJAXA¤Î°ðÍÕÅµ¹¯ ¹Ò¶õµ»½ÑÉôÌçÄ¹¤¬¶¨Äê½ñ¤ò¼è¤ê¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¡¢²Ã²ì»Ô¤¬¿Ê¤á¤ë¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤Î¥Æ¥¹¥È¥³¡¼¥¹¤ÎÀßÄê¤ä¡¢Î¥È¯Ãå¤¹¤ë´ðÃÏ¤Î·úÀß¤ËJAXA¤ÎÃÎ¸«¤¬À¸¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥¹¥È¥³¡¼¥¹¤ÏµòÅÀ¤Î»ÜÀß¤¬Àß¤±¤é¤ì¤ëµìÎÐµÖ¾®³Ø¹»¤«¤éµì¹õºê¾®³Ø¹»¤Þ¤Ç¤ª¤è¤½5.7¥¥í¤Î¶è´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
±§Ãè¹Ò¶õ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½ JAXA °ðÍÕÅµ¹¯ ¹Ò¶õµ»½ÑÉôÌçÄ¹¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¿·¤·¤¤È¯ÁÛ¤Î¹Ò¶õµ¡´ï¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀ¤³¦Åª¤ËÂç¤¤Ê»º¶È¤Ë¤Ê¤ë¡£²Ã²ì»Ô¤«¤é¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê»È¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¥¤¥ó¥×¥Ã¥ÈÄº¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î²ÝÂê¤ÎÃæ¤Ç»ä¤É¤â¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡×
JAXA¤Î¥Æ¥¹¥È¥³¡¼¥¹¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËËÌ³¤Æ»¤ÈÊ¡Åç¸©¤ËÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤Ë¸ÂÄê¤·¤¿¥³¡¼¥¹¤Ï²Ã²ì»Ô¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
JAXA¤Ê¤É¤¬¼þÊÕ¤Î´Ä¶Ä´ºº¤Ê¤É¤ò9·î¤«¤é»Ï¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»Ô¤Ï2026Ç¯ÅÙÃæ¤Î¥Æ¥¹¥È¥³¡¼¥¹´°À®¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
