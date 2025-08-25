³°¹ñ¾Ú·ô¡¡ÀèÊª¼è°ú¹â¾ðÊó¤Þ¤È¤á¡Ê8·î25Æü¡¦ÆüÃæ¡Ë
¡¡ÆüËÜ¼è°ú½ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿ÀèÊª¼ê¸ý¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢8·î25Æü¤ÎÆüÃæ¼è°ú¤Ë¤ª¤±¤ë³°¹ñ¾Ú·ô³Æ¼Ò¤ÎÇäÇãÆ°¸þ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢þABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 21672(¡¡ 19932)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 146(¡¡¡¡ 146)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 26998(¡¡ 26509)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 102(¡¡¡¡¡¡ 2)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡240069(¡¡240044)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡10·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡3150(¡¡¡¡3150)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡11·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡15(¡¡¡¡¡¡15)
¢þ¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 14665(¡¡ 14290)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 280(¡¡¡¡ 280)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 22551(¡¡ 21651)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 8(¡¡¡¡¡¡ 8)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡130380(¡¡130380)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡10·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2624(¡¡¡¡2624)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡11·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡38(¡¡¡¡¡¡38)
¢þBNP¥Ñ¥ê¥Ð¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1758(¡¡¡¡1178)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 339(¡¡¡¡ 339)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡3585(¡¡¡¡3505)
¢þ¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1400(¡¡¡¡ 913)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡16(¡¡¡¡¡¡16)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡3337(¡¡¡¡2278)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡8582(¡¡¡¡8138)
¢þJP¥â¥ë¥¬¥ó¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡4169(¡¡¡¡3592)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡5090(¡¡¡¡4290)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡7895(¡¡¡¡7895)
¢þ¥â¥ë¥¬¥óMUFG¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2516(¡¡¡¡1341)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡77(¡¡¡¡¡¡77)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡4493(¡¡¡¡4400)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡7296(¡¡¡¡7296)
¢þ¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2550(¡¡¡¡2449)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡10(¡¡¡¡¡¡10)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡5251(¡¡¡¡5251)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 22538(¡¡ 22513)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡10·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡30(¡¡¡¡¡¡30)
¢þUBS¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 599(¡¡¡¡ 343)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1145(¡¡¡¡ 825)
¢þ¥·¥Æ¥£¥°¥ëー¥×¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1472(¡¡¡¡ 552)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1648(¡¡¡¡1430)
¢þ¥É¥¤¥Ä¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 516(¡¡¡¡ 489)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 757(¡¡¡¡ 757)
¢¨¿ôÃÍ¤ÏÆüÃæ¤ÎÎ©²ñÆâ¼è°ú¤ÈÎ©²ñ³°¡ÊJ-NET¡Ë¼è°ú¤Î¹ç·×¤Ç¤¹¡£
¢¨¥«¥Ã¥³Æâ¤ÏÎ©²ñÆâ¼è°ú¤Î¿ôÃÍ¤Ç¤¹¡£
