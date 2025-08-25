次世代R＆Bシーンを牽引するシンガーソングライター・UMIが『THE FIRST TAKE』再登場！「最高の一日になりました」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

新章の幕開けを告げる最新アルバム『people stories』をリリースしたUMI（ウミ）が、最新曲「MANGO STICKY RICE」のスペシャルパフォーマンスでYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』（読み：ザ・ファースト・テイク）に再登場。

日米にルーツを持ち、次世代R＆Bシーンを牽引するシンガーソングライター UMI。2024年4月に初の単独ジャパンツアーを完遂し、国内外で着実にファンダムを拡大。2025年8月11日には『THE FIRST TAKE』に初登場し、アイコニックな代表曲「Remember Me」を披露して大きな話題を呼んだ。

UMIが「MANGO STICKY RICE」のパフォーマンスを披露する『THE FIRST TAKE』第583回は、8月25日22時にプレミア公開。

■リリース情報

2025.08.22 ON SALE

DIGITAL ALBUM『people stories』

■関連リンク

『THE FIRST TAKE』トップページ

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

UMI OFFICIAL SITE

https://www.sonymusic.co.jp/artist/umi/