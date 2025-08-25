お盆前の鹿児島を襲った記録的な大雨は、農作物や農業施設などに甚大な被害を与え、被害額は分かっているだけで約70億円に上ります。小泉農水相が復旧工事が行われる霧島市の現場などを視察しました。



25日午後、鹿児島に入った小泉農水相。砂埃が舞う中、霧島市隼人町松永の復旧現場を訪れました。



8月8日の記録的な大雨で、近くの山から大量の土砂が流れ込み、用水路が使えない状態となって約300ヘクタールの田んぼに水が供給できなくなりました。土砂の撤去は終わり、21日から用水路は復旧しましたが、土砂が残る住宅もあります。





（小泉農水相）「被災されたお宅にお邪魔させていただいた。床下を開ければ、全部土で埋まっている。こうした状況にどのように行政、国と対応できるかは課題もあると思うので」続いて訪れたのは、姶良中央家畜市場です。事務所が浸水して競りに必要な体重計などの機械が被害に遭いました。市場にいた、262頭の牛は無事でしたが24日に予定されていた競りは開けませんでした。小泉農水相は、当時の状況など担当者の説明を受けました。市場は、9月からの再開を目指して現在、復旧作業が行われているということです。（小泉農水相）「総理からは、災害に対する激甚になる見込みも発表されたところですから。役割を果たして頂けるところまでスピード感を持って取り組みたい」塩田知事からは記録的な大雨だけでなく、台風12号の被害についても支援を求める要望書が手渡されました。この後、小泉大臣は地元のコメ農家と意見を交わしました。（小泉農水相）「こういった場になると、直接言いにくいなと思わずに、日頃思われていることを率直に言ってもらえれば…」国が方針を転換した米政策について、直接説明したということです。