FXで「勝つトレーダー」と「負けるトレーダー」の差……成功者だけが持っている？FXに必要不可欠な〈3つのM〉とは
一般的に〈ハイリスク・ハイリターン〉とされるFX。苦い経験がある人も少なくないでしょう。ただ、専業トレーダーの加藤ムネヒサ氏は、FXに必要な〈3つのM〉を揃えれば、トレードの成功率は格段に上昇するといいます。そこで、加藤氏の著書『元手30万円からわずか3年でFIREを掴える爆益トレード 黄金のスキャルピングFX』(KADOKAWA)より、「3つのM」とはいったいなんなのかを見ていきましょう。
¥È¥ì¡¼¥É¤ËÉ¬Í×¤Ê3¤Ä¤Î¡ÖM¡×
¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö¥È¥ì¡¼¥É¥á¥ó¥¿¥ë¡×¤Î½ÅÍ×À¤È¡¢Àµ¤·¤¤¥È¥ì¡¼¥É¥á¥ó¥¿¥ë¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î2¤Ä¤ÎÊýË¡¡¢¡¡Ö²áµî¸¡¾Ú¡×¢¡Ö¥È¥ì¡¼¥É¥Î¡¼¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¥È¥ì¡¼¥É¥á¥ó¥¿¥ë¤È¤Ï¡¢¡Ö¥È¥ì¡¼¥ÉÃæ¤Ë¤ª¤±¤ë¿´Íý¾õÂÖ¡×¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¥È¥ì¡¼¥É¥á¥ó¥¿¥ë¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡È¥È¥ì¡¼¥É¤Î3¤Ä¤ÎM¡É¤È¤¤¤¦ÍÌ¾¤Ê³µÇ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î³µÇ°¤òÄó¾§¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥ì¥¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥¨¥ë¥À¡¼Çî»Î¤È¤¤¤¦ÃøÌ¾¤Ê¥È¥ì¡¼¥À¡¼¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ëÊ¬ÀÏ¤ÎÀìÌç²È¤Ç¡¢¡ØÅê»ñ±ñ¡Ù¡Ê¥Ñ¥ó¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡Ë¤Ê¤É¤ÎÃø½ñ¤Ç¡¢¤½¤Î¡Ö3M¡×¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½¡Ï¥È¥ì¡¼¥É¤ËÉ¬Í×¤Ê3¤Ä¤Î¡ÖM¡×
¥È¥ì¡¼¥É¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤Ê¤é3¤Ä¤Î¡ÖM¡×¤òÂ·¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¹Í¤¨Êý¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î3¤Ä¤³¤½¤¬¡¢¥È¥ì¡¼¥É¼êË¡¡ÊMethod¡Ë¡¢»ñ¶â´ÉÍý¡ÊMoney¡Ë¡¢¥È¥ì¡¼¥É¥á¥ó¥¿¥ë¡ÊMind¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æ¬Ê¸»ú¤¬Á´¤ÆM¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤ÎÏÃ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¤³¤Î3¤ÄÁ´¤Æ¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤ì¤«1¤Ä¤Ç¤â·ç¤±¤ë¤È¡¢FX¤Ç¤ÎÀ®¸ù¤¬¼Â¸½¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢3¤Ä¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö¥È¥ì¡¼¥É¼êË¡¡×¤¬ÂçÀÚ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´üÂÔÃÍ¤¬¥×¥é¥¹¤Ç¤¢¤ë¥È¥ì¡¼¥É¼êË¡¤ò¥È¥ì¡¼¥À¡¼¤¬½¤ÆÀ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢Ã±½ã¤Ë»ñ¶â¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡£
¼¡¤Ë¡¢¡Ö»ñ¶â´ÉÍý¡×¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¼«¤é·è¤á¤¿»ñ¶â´ÉÍý¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤Æ¥È¥ì¡¼¥É¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼Â¤ÏºÇÂç¡¦ºÇÂ®¤Î¤ª¶â¤ÎÁý¤ä¤·Êý¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤Ï¡¢¿¼¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤Î¡Ö¥È¥ì¡¼¥É¼êË¡¡×¡Ö»ñ¶â´ÉÍý¡×¤ÈÆ±Åù°Ê¾å¤Ë½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¡¢¥È¥ì¡¼¥ÉÃæ¤Ë¤ª¤±¤ë¿´Íý¾õÂÖ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¥È¥ì¡¼¥É¥á¥ó¥¿¥ë¡×¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¡¢¥È¥ì¡¼¥É¥á¥ó¥¿¥ë¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡°ì¸À¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¤¤¤¯¤éÀµ¤·¤¤¥È¥ì¡¼¥É¼êË¡¡¢»ñ¶â´ÉÍý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¸í¤Ã¤¿¥È¥ì¡¼¥É¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¤½¤ì¤é¤ò¥¸¥ã¥Þ¤·¡¢Àµ¤·¤¤¥È¥ì¡¼¥É¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤º¤Ë¡¢»ñ¶â¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¸í¤Ã¤¿¥È¥ì¡¼¥É¥á¥ó¥¿¥ë¤¬»ñ¶â¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¶ñÂÎÎã
¼ÂºÝ¤Ë¡¢¥È¥ì¡¼¥É¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¥¸¥ã¥Þ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Îã¤òµó¤²¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¼êË¡¥ë¡¼¥ë¤Ë³ºÅö¤·¤Ê¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¥É¥¥É¥´¶¤òÆÀ¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤«¤é¤ì¡¢¤Ä¤¤¥È¥ì¡¼¥É¤·¤ÆÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ê¥Ý¥¸¥Ý¥¸ÉÂ¡Ë µÕ¤Ë¡¢¼êË¡¥ë¡¼¥ë¤Ë³ºÅö¤·¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢²áµî¤ÎÂ»ÀÚ¤¬¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥Ü¥¿¥ó¤¬ÉÝ¤¯¤Æ²¡¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡Ê¥â¥¸¥â¥¸ÉÂ¡Ë ¡Ü10pips¤ÇÍø³Î¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢´Þ¤ß±×¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡¢¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬¶¯¤¯¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¡Ü3pips¤ÇÍø³Î¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ê¥Á¥¥óÍø¿©¤¤¡Ë ¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿¤Î¤ËÂ»ÀÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥à¥«¥Ã¤È¤¤Æ¡¢¤¹¤°¤ËÍø±×¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È¡¢»×¤¤¤Ä¤¤Ç¥È¥ì¡¼¥É¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ê¥ê¥Ù¥ó¥¸¥È¥ì¡¼¥É¡Ë
¤³¤ì¤é¤Ï·è¤·¤ÆÆÃÊÌ¤Ê»öÎã¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¥ê¥¢¥ë¥È¥ì¡¼¥É¤À¤È¡¢Ã¯¤â¤¬·Ð¸³¤·ÆÀ¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤¯¤éÀµ¤·¤¤¥È¥ì¡¼¥É¼êË¡¡¢»ñ¶â´ÉÍý¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Àµ¤·¤¤¥È¥ì¡¼¥É¥á¥ó¥¿¥ë¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ê¡¢´Ö°ã¤Ã¤¿¥È¥ì¡¼¥É¤ËÁö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
²ÃÆ£ ¥à¥Í¥Ò¥µ
Àì¶È¥È¥ì¡¼¥À¡¼