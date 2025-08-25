À¾ÅÄÍ»Ö¤¬Âçºå£Â¤Î¿·¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¡ª ¡Ö¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¾ï¤ËÀ®Ä¹¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¡ÊSV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤ÎÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤Ï25Æü¡¢2025-26¥·ー¥º¥ó¤Î¥Áー¥à¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤ÎÀ¾ÅÄÍ»Ö¡Ê25¡Ë¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë
¡¡À¾ÅÄ¤Ï³¤À±¹â¹»¤òÂ´¶È¸å¡¢¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS¡Ê¸½¡¦¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎ¡Ë¤ä¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤Î¥×¥ìー¤ò·Ð¤Æ¡¢2023Ç¯¤Ë¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µー¥º¡Ê¸½¡¦Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¡Ë¤ØÆþÃÄ¡£2023-24¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ï¥Áー¥à¤ÎÅ·¹ÄÇÕÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¡¢Âç²ñMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ºò¥·ー¥º¥ó¤ÏSV¥êー¥°ÃË»Ò¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê1°Ì¤Î750ÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¡£¥Áー¥à¤ò¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥óÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2018Ç¯¤«¤éÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤êÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢2021-2022¥·ー¥º¥ó¤«¤éºòµ¨¤Þ¤Ç¤Î4¥·ー¥º¥ó¤Ï¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«ー¤Î»³Æâ¾½Âç¡Ê31¡Ë¤¬¥Áー¥à¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï»³Æâ¤«¤éÀ¾ÅÄ¤¬¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¡£
¡¡¿·¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÀ¾ÅÄ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£¥·ー¥º¥ó¤«¤é¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Áー¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¡Ø¤Ê¤¼¡Ù¤È¤¤¤¦¥ïー¥É¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥Áー¥à¤Ë¿»Æ©¤µ¤»¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´°÷¤¬¡¢²¿¤«µ¯¤³¤Ã¤¿»þ¤ËÅú¤¨¤òµá¤áÂ³¤±¤Æ¡¢¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¾ï¤ËÀ®Ä¹¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¥Áー¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¡Ø¿·¡¦Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¡Ù±þ±ç¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
