ÀÐÀî²Ã²ì»Ô¤Ë¡Ö¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¡×¤Î¥Æ¥¹¥È¥³ー¥¹À°È÷¡ª¶õÈô¤ÖÌ¤ÍèÅÔ»Ô¹½ÁÛ¤Î¼Â¸½¤Ø
ºÒ³²»þ¤ÎÊª»ñ»Ù±ç¤äÌ¤Íè¤Î¸òÄÌ¼êÃÊ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¶õÈô¤Ö¼Ö¡×¡£
ÀÐÀî¸©²Ã²ì»Ô¤¬¤½¤Î¼ÂÍÑ²½¤Ë¸þ¤±JAXA¤È¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
Èô¤ÓÎ©¤Ä¤Î¤Ë³êÁöÏ©¤¬É¬Í×¤Ê¤¯¡¢Æ»Ï©¤âÁö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¼¡À¤Âå¥¨¥¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¶õÈô¤Ö¼Ö¡×¡£
¤½¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ÎµòÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢25Æü¡¢²Ã²ì»Ô¤¬ÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¤Î¤¬
¢£²Ã²ì»Ô¡¦µÜ¸µ »ÔÄ¹¡§
¡Ö¶õÈô¤ÖÌ¤ÍèÅÔ»Ô¹½ÁÛ¤È¤¤¤¦¤¤ï¤á¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÉ½Âê¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×
±§Ãè¹Ò¶õ³«È¯µ¡¹½¡ÖJAXA¡×¤È¼ê¤òÁÈ¤ß¡¢Á´¹ñ¤Ç¤â¿ô¾¯¤Ê¤¤¡¢¶õÈô¤Ö¼Ö¤Î¥Æ¥¹¥È¥³ー¥¹¤òÀ°È÷¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÂÎ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢
¢£¥Æ¥ì¥Ó¶âÂô¡¦´óÅÄ µ¼Ô
¡Ö³¤¤Ë¤Û¤É¶á¤¤ËÉÉ÷ÎÓ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¤³¤Á¤é¤Î¾®³Ø¹»À×ÃÏ¡¢¤³¤³¤Ë¥¨¥¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¸¦µæµòÅÀ¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
µòÅÀ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Ê¡°æ¤È¤Î¸©¶¤Ë¶á¤¤¡¢¾®³Ø¹»¤ÎÀ×ÃÏ¡£
¹»¼Ë¤ä¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¸¦µæ³«È¯¤ËÍøÍÑ¤·¡¢¿Íºà°éÀ®¤ä¸òÎ®¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎµòÅÀ¤«¤é¡¢²Ã²ì»Ô¤¬´í¸±À¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¹¤ëËÉÉ÷ÎÓ¤Î¾å¤òÄÌ¤ê¤ª¤è¤½5.7¥¥í¥áー¥È¥ë¤Î¶è´Ö¤Ç¡¢Èô¹Ô¼Â¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£
¢£JAXA¡¦¹Ò¶õµ»½ÑÉôÌç°ðÍÕ Åµ¹¯ ÉôÌçÄ¹¡§
¡Ö°ÂÁ´À¤Ç¤¹¤È¤«¡¢¤¢¤È¤ÏÁû²»ÌäÂê¤È¤«¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¤È¡¢¤Þ¤º»î¸³¾ì¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢º£¤ª¤Ã¤·¤ã¤é¤ì¤¿¡Ê·×²è¥³ー¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ë´Ä¶¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£²Ã²ì»Ô¡¦µÜ¸µ »ÔÄ¹¡§
¡ÖÃÏ¾ì¤Îµ¡ÅÅ¶¨²ñ¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿»º¶È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ËÂÐ¤¹¤ëÇÈµÚ¸ú²Ì¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¤Ê¤È¡×
¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¤Àª¤¤¤Ç¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ï¿ÊÅ¸¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Áá¤¯Áá¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¶õÈô¤Ö¼Ö¤Ï²Ã²ì»Ô¤ÎÌ´¤ò¾è¤»Èô¤ÓÎ©¤Ä¤Î¤«¡£
²Ã²ì»Ô¤Ç¤Ï¡¢9·î¤«¤éJAXA¤È¶¦¤Ë¡¢Èô¹Ô¥ëー¥È¤Î°ÂÁ´À¤ä¡¢´Ä¶¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò»Ï¤á¡¢Áá¤±¤ì¤ÐÍèÇ¯¤«¤é¡¢¥Æ¥¹¥ÈÈô¹Ô¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£