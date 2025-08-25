『今日好き』メンバーが『ボイプラ2』を語る ひなの、メガンらがウォッチパーティー開催
新しい未来のテレビ「ABEMA」は27日午後6時より、『今日、好きになりました。』の参加メンバーが、『BOYS II PLANET』を視聴し番組の魅力を語る特別番組『今日好きメンバーと「ボーイズ2プラネット」をウォッチパーティーしてみた』を無料配信開始することを決定した。
【写真】ハイレベルな戦いが行われている『BOYS II PLANET』
『BOYS II PLANET』は、ZEROBASEONEが誕生した『BOYS PLANET』をはじめ、『BOYS PLANET』の前身とも言えるKep1erが誕生した『Girls Planet 999：少女祭典』や、ENHYPENが誕生した『I-LAND』、iznaが誕生した『I-LAND2』など数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフの最新プロジェクトとなる。日本では、ABEMAにて毎週木曜日の午後9時20分より、日韓同時・国内独占無料放送されている。
同番組では、KとCの2つのプラネットからスタートし、第3話でKとCの練習生たちが合流。第5話では「第1回生存者発表式」が行われ、次のステージに進める練習生は48人となり、先週放送された最新話の第6話からはさまざまなユニットに分かれステージを披露する、新たなミッションがスタートしている。
そして毎週月曜日の午後9時より放送中の『今日、好きになりました。』シリーズは、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛番組で、数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかける。旅の最終日にカップルとして成立すればそこで旅は終了。成立しなかった場合は、次の旅を続けるかどうか選ぶことができる。
現在放送中の最新シーズン『今日、好きになりました。夏休み編2025』では、オーストラリア最大の観光保養地としても世界的に有名なゴールドコーストを舞台に、12人の参加メンバーが“3泊4日”の恋の修学旅行へ。ひと夏の恋物語を繰り広げている高校生たちには、大きな反響が集まっている。
今回、『今日、好きになりました。』参加メンバー5人が、『BOYS II PLANET』を視聴し、番組の魅力を語る特別番組『今日好きメンバーと「ボーイズ2プラネット」をウォッチパーティーしてみた』を無料配信。出演するのは、ひなの（瀬川陽菜乃／プサン編、ホアヒン編、卒業編2025 in ソウル、夏休み編2025）、のあ（田仲埜愛／チュンムン編、夏休み編2023、卒業編2024 in セブ島）、メガン（夏川メガン／チュンムン編、卒業編2025 in シンガポール）、さわ（紗和／ニュージーランド編）、ひなた（田中陽菜／卒業編2025 in ソウル、ニュージーランド編）の5人。
人気振付師でダンサーのユメキ、BTSやTOMORROW X TOGETHERが所属するBIGHIT MUSICの練習生グループ・Trainee Aのメンバーとして注目を集めていたもののデビュー白紙を経験したイ・サンウォンとイ・リオ、Cチームのシグナルソングパフォーマンスでセンターを務めたジョウアンシン、Kチームのシグナルソングパフォーマンスでセンターを務めたキム・ゴンウなど、実力ある練習生がチームを組んで披露し話題を集めたaespa「Whiplash」のステージや、20歳のホー・シンロンと15歳のナ・ユンソの年の差コンビで友情を育むシーンなど、話題を集めたシーンをぎゅっとまとめたダイジェスト映像でウォッチパーティーを行う。
これさえ見れば『BOYS II PLANET』の見どころや、練習生たちの魅力を知ることができる。
