＜40・50代＞ちょいイメチェンしたい → こんな若見え！？【外ハネボブ】が優勝かも♡

髪型に少し変化をつけたいけれど、いきなり大胆に変えるのは不安……。そんなときに試してみたいのが、ナチュラルさをキープしながら今っぽさも出せる「外ハネボブ」。扱いやすく、ほんのり抜け感もあるデザインは、40・50代の髪悩みを改善してくれそう◎ 今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、注目の外ハネボブをご紹介します。

くびれ感が上品な、フェミニン外ハネボブ

最初にご紹介するのは、やや高めの位置にくびれが入った外ハネボブ。フェイスラインが自然に引き締まって見えるので、顔まわりに程よい立体感が生まれます。トップにはゆるやかなカールがつけられ、ふんわりとした動きが印象的。ピンクベージュの柔らかな色味が重さを感じさせず、女性らしい華やかさも演出されています。

ナチュラルなバランス感の、外ハネレイヤーボブ

続いては、毛先は外ハネでラフに仕上げつつ、トップには内巻きのニュアンスを加えたレイヤーボブ。ふわっとしすぎないフォルムが、大人の落ち着いた雰囲気にマッチします。レイヤーの入り方が絶妙で、角度や毛流れによって自然な立体感を演出。抜け感を残しながら、まとまりよく仕上がりました。

オリーブベージュが新鮮な、外ハネ切りっぱなしボブ

ぱつっと切り揃えられたラインが特徴的な、切りっぱなしボブをベースにしたスタイル。ストレートベースの質感を活かしたナチュラルな外ハネが、控えめながらこなれ感を演出。透明感のあるオリーブベージュがさりげなく個性を引き立て、肌トーンも明るく見せてくれる効果まで期待できそうです。

ラベンダーでツヤ感アップ！ ふんわり外ハネボブ

最後にご紹介するのは、淡く優しいラベンダーカラーをまとった外ハネボブ。表面にはごく浅めにレイヤーが入っており、毛束を活かしたふんわり感がナチュラルに表現されています。程よい動きが出て重さを感じさせず、色味との相乗効果で柔らかく洗練された印象に仕上がりました。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@shoki______hair様、@kitadani_koujiro様、@nico_saki.0420様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里