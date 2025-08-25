8月24日、浜崎あゆみがInstagramを更新。デビューから“10000日”が経ったことを報告し、反響を呼んでいる。

【写真】「今年のa-nationはもの凄い」リハーサルSHOTを公開

浜崎は、自身のInstagramアカウントにて、「デビューから今日で10000日だそうで(カウントしてくれたのが凄い… 自分では気付けなかった！) CHINA TAがこれを作ってくれました」と明かすと、中国のファンが制作してくれたという、デビュー1万日を祝う言葉が綴られた自身の写真を公開。

また、「#デビュー10000日記念日 #一万日の誕生日 #見当もつかない長さだけど #今朝アップしたエイネ初出演の動画が #2003年スタートだったから #自分でもびっくりしていた」「#22年前ですって #わたしもう100歳の気持ち」とハッシュタグで心境を明かしていた。

この投稿に対し、ファンからは、「凄い！おめでとう」「本当に驚異的な数字」「ずっと浜崎あゆみで居てくれて 本当にありがとう」「永遠のカリスマ」「共感すぎる歌詞に何度も救われました」「大好き」「これからもよろしくお願いします」「ずっと応援してるよ！」など、多くの反響が寄せられている。

デビュー28年目に突入した現在も、精力的に活動を続ける浜崎。8月31日に東京・味の素スタジアムで開催される国内最大級の夏フェス『a-nation 2025』にはヘッドライナーとして出演することが発表されており、8月23日ではそのリハーサルの様子を公開しつつ、「今年のa-nationはもの凄い」「本気の人間が集まり全力でエンターテイメントするとこうなるのか、、、と早くも感動して泣きそう」などと明かしていた。

画像出典：浜崎あゆみオフィシャルInstagramより