¡Ö¥Í¥³¤Ë¥¨¥µ¤ä¤í¤¦¤È¡×³°¤Ë½Ð¤Æ¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¡¡¥Ó¥ê¥Ó¥ê¤ËÇË¤«¤ì¤¿Éþ¤ËÂç¤¤ÊÂÀ×¡ÄÅìËÌ¤äÅÔÆâ¤Ç¥¯¥ÞÈï³²Áê¼¡¤°
¤Ó¤ê¤Ó¤ê¤ËÇË¤«¤ì¤¿Éþ¤Ë¤Ä¤¤¤¿Âç¤¤ÊÂÀ×¡£
¤³¤Î½µËö¡¢ÅìËÌ¤äÅÔÆâ¤Ç¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤ëÈï³²¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
24Æü¤ÎÀÄ¿¹¡¦¹°Á°»Ô¤Ç¤Ï¡¢70Âå¤ÎÃËÀ¤¬Ç¤Ë±Â¤òÍ¿¤¨¤è¤¦¤È³°¤Ë½Ð¤¿ºÝ¡¢¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Èï³²¼Ô¤Î²ÈÂ²¡§
Ã¶Æá¤¬µ¯¤¤Æ¤¹¤°¡Ö¤ï¡¼¤Ã¡×¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡£¡Ö¤ªÉã¤µ¡¼¤ó¡ª¤É¤¦¤·¤¿¡¼¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£Á´Á³Æ°¤«¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£
ÃËÀ¤Î²ÈÂ²¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Ï¥¯¥Þ¤Ëº¸¸ª¤ò½±¤ï¤ì¡¢Ãå¤Æ¤¤¤¿Éþ¤ÏÂç¤¤¯ÇË¤ì¡¢¥¯¥Þ¤ÎÂÀ×¤¬²¿¥«½ê¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¯¥Þ¤¬Êª¿§¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²È¤ÎÎÙ¤Ë¤¢¤ë¾®²°¤Î¥¬¥é¥¹¤Ï³ä¤ì¡¢ÊÕ¤ê¤Ë»¶Íð¡£
¸½¾ìÉÕ¶á¤ÎÈª¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤ÎÂÀ×¤ä¤Õ¤ó¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÉÕ¶á¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¤äÈï³²¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢½»Ì±¤¿¤Á¤âÃí°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÎÙ½»Ì±¡§
µ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤Ï¤¤¤Æ¡¢¥¯¥Þ¤è¤±¤È¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¯¥Þ¤â´·¤ì¤Æ¤ë¤Î¤«¡¢¿Í´·¤ì¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¡£
¥¯¥Þ¤Ï¤½¤Î¾ì¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ô¤Ê¤É¤Ï¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤ò¤·¤ÆÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸¤¯24Æü¡¢½©ÅÄ¡¦ËÌ½©ÅÄ»Ô¤Ç¤Ï60Âå¤ÎÃËÀ¤¬´é¤«¤é·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Ï¡Ö¥é¥ó¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Ë¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ëÈï³²¤ÏÅÔÆâ¤Ç¤â¡£
23Æü¡¢Åìµþ¡¦±üÂ¿ËàÄ®¤ÎÀî¤Ç·ÌÎ®Äà¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿50Âå¤ÎÃËÀ¤¬¡¢»Ò¥°¥Þ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥¯¥Þ¤Ë´é¤ò¤Ò¤Ã¤«¤«¤ì¤ë¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿Æü¡¢¶á¤¯¤ÇÄà¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÊÌ¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢¡Ö¿å¤Î²»¤ÈÌÐ¤ß¤Î²»¤ß¤¿¤¤¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¥Ñ¤Ã¤Æ¸«¤¿¤é¡¢¹õ¤¤¤â¤Î¤¬²£ÀÚ¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥Þ¤À¤Ã¤¿¤é·ù¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤½¤Ð¤Ç¥¯¥Þ¤Îµ¤ÇÛ¤¬¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥Þ¤ÏÃËÀ¤ò½±¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢»³¤Î¤Û¤¦¤ØÆ¨¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
±üÂ¿ËàÄ®¤Ï¡¢ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤ë¤Ê¤É¤ÎÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£