25日午前、河北町の住宅街にクマ1頭が出没し、中学生が追いかけられました。クマはその後、町北部の山間に移動したということです。



午前7時20分ごろ、河北町谷地の町民体育館近くで体長およそ1メートルのクマ1頭が目撃されました。

町によりますと、クマはその直後、近くの住宅街にも出没。部活動に行こうとしていた中学2年生の男子生徒が遭遇し、そのまま追いかけられたということです。

男子生徒は乗っていた自転車を乗り捨てて走って逃げ、クマは途中で追いかけるのをやめたため男子生徒にけがはなかったということです。町内ではその後も午前9時ごろにかけてクマの目撃が相次ぎました。





町民「誰かけがしたり被害が出たら大変だ。気を付ける…といっても気を付けようがない。どこに出るか分からない」町によりますと、クマは町内を北上し、午前11時ごろ、河北町吉田の吉田東線ポケットパーク近くの川で目撃されたのを最後に、行方が分からなくなっています。これまでのところ人的・物的被害はないということです。河北町では6月下旬にも今回と同じく、町民体育館周辺の住宅街に体長およそ1メートルのクマ1頭が出没。この時は箱わなで捕獲され、麻酔で眠らせた後町内の山中に放されていました。今回の出没を受けて警察は周辺の警戒を強化しているほか、町も防災行政無線などで町民に注意を呼びかけています。