¿Í¸ýÌó8Ëü3000¿Í¡£»°½Å¸©°Ë²ì»Ô¤Ï¸À¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿¡ÖÇ¦¼Ô¤ÎÎ¤¡×¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û»°½Å¡¦°Ë²ì»Ô¤Ë¿·¤¿¤ÊÇ¦¼ÔÂÎ¸³»ÜÀß 8·î27Æü¥ªー¥×¥ó 2»þ´ÖÂç¿Í6000±ß¡Ä °Â¤¤¡©¹â¤¤¡©¡È¤Ë¤®¤ï¤¤ºî¤ê¡É¤Ë64²¯±ß ÇîÊª´Û¤È¤Î¤¹¤ßÊ¬¤±¤Ï
½¾Íè¤«¤éÇ¦¼ÔÇîÊª´Û¤¬ÍÌ¾¤Ê°Ë²ì»Ô¡£¹ñÆâ³°¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¡ÖÇ¦¼Ô¥Õ¥¡¥ó¡×¤¬Ë¬¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢º£·î27Æü¤Ë¿·¤¿¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë°Ë²ìÎ®Ç¦¼ÔÂÎ¸³»ÜÀß¤Ï4³¬·ú¤Æ¤Î¥Ó¥ë¡£
»ÜÀß¤ÎÌ¾¤Ï¡ÖËüÀî½¸³¤¡Ê¤Ð¤ó¤»¤ó¤·¤å¤¦¤«¤¤¡Ë¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Ë°Ë²ì¤ÎÇ¦¤Ó¤Î»ÒÂ¹¤¬½ñ¤¤¤¿Ç¦½Ñ¤ÎÈëÅÁ½ñ¤ÎÌ¾Á°¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï2¤Ä¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤¬¡ÖËâ·ø·¢¡Ê¤Þ¤«¤¿¤¯¤Ä¡Ë½ä¤ê¡×¤Ç¤¹¡£Ç¦¤Ó¤¬°ÅÌö¤¹¤ëÃÏÄì¤ÎÆ¶·¢¤Ë¡¢²»À¼¥¬¥¤¥É¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤éÀøÆþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä
Ìó20Ê¬¤ÇÇ¦¤Ó¤Î¶µ¤¨¤òÂç¿Í2000±ß¤Ç³Ø¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê¾¾ËÜÆ»Ìï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö¤³¤Î´ä¤È¤«ÂÝ¤Î´¶¤¸¡¢¤½¤·¤Æ¿å¤ÎÎ®¤ì¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Á³¤ÎÆ¶·¢¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¤½¤ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¡×
2»þ´ÖÂç¿Í6000±ß ¶¯µ¤¤Ê²Á³ÊÀßÄê¡©
¤µ¤é¤Ë¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÂÎ¸³¤¬Ç¦½¤ÅÂ¡Ê¤Ë¤ó¤·¤å¤¦¤Ç¤ó¡Ë¡£
Ç¦¼ÔÁõÂ«¤Ë¿È¤òÊñ¤ß45¼ïÎà¤ÎÇ¦½Ñ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢°Ë²ìÎ®Ç¦¼Ô¤Î¿¿¿ñ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤³¤Á¤é¤Ï2»þ´Ö¤ÎÂÎ¸³¤ÇÂç¿Í6000±ß¤Ç¤¹¡£
¶¯µ¤¤Ê²Á³ÊÀßÄê¤Ë¤â»×¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÏ¸µ¡¦°Ë²ì»Ô¤Î¿Í¤Ï¡Ä
¡Ö¤±¤Ã¤³¤¦³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¦¡×
Q.2»þ´Ö6000±ß¤Î²Á³ÊÀßÄê¤Ï¡©
¡Ö¹â¤¤¤Ç¤¹¡×
¡ÖÀµÄ¾¡¢Ç¦¼Ô¤Ã¤Æ¸«Ë°¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡×
Q.³¹¤ä¾¦Å¹³¹¤¬°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹ºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¡©
¡ÖÂç¤¤Ê°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×
È¿±þ¤ÏÍÍ¡¹¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼°Ë²ì»Ô¤Ï¤³¤Î»ÜÀß¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡È¤Ë¤®¤ï¤¤ºî¤ê¡É¤Ë64²¯±ß
¡Ê°Ë²ì»Ô ´Ñ¸÷¿¶¶½²Ý¡¦ÄÔËÜ¹¯Ê¸·¸Ä¹¡Ë
¡Öº£²ó¥ªー¥×¥ó¤¹¤ëÇ¦¼ÔÂÎ¸³»ÜÀß¤ÈÀþÏ©¤ò¶´¤ó¤ÀËÌÂ¦¤Ë¤¢¤ë¡¢µìÄ£¼Ë¤Î2¤Ä¤Î»ÜÀß¤ò¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤·¤Æ20Ç¯´Ö±¿±Ä¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦Á´¤Æ¤Î»ö¶È¤òÌ±´Ö¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦Àß·×¡×
»Ô¤Ï¶õ¤²È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿µì¾åÌî»ÔÄ£¼Ë¤ÎÃæ¤ò¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤·¡¢´Ñ¸÷¶¨²ñ¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÅÚ»º¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¡¢Ì±´Ö¤Î¥Û¥Æ¥ë¤¬Àè¤Ë¤³¤È¤·7·î¤Ë³«¶È¡£
¼Â¤Ï¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÏPFIÊý¼°¤È¸À¤¤¡¢·úÊªÆâ»ÜÀß¤ÎÀß·×¡¦»Ü¹©¡¦±¿±Ä¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÁ´¤ÆÌ±´Ö´ë¶È¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÚÃÏ¡¦·úÊª¤ò½êÍ¤¹¤ë°Ë²ì»Ô¤Ï»ÔÁ´ÂÎ¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Û¤«¤Î»ö¶È¤â´Þ¤á¡¢¤³¤ì¤«¤é20Ç¯´Ö¤Ç64²¯±ß¤ò»È¤Ã¤ÆÃíÎÏ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
µìÄ£¼ËÆâ¤Ë¤Ï¡¢ÍèÇ¯4·î¤Ë»Ô¤Î¿Þ½ñ´Û¤â¿·¤¿¤Ë¥ªー¥×¥ó¤µ¤»¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
°Ë²ì»Ô¤ÎÇ¦¼ÔÇîÊª´Û¤Ç¤âÇ¦¼Ô¥·¥çー¤ä¼êÎ¢·õÂÎ¸³¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¿Íµ¤¤Ç¡¢µîÇ¯¤ÏÇ¯´ÖÌó11Ëü5000¿Í¤¬Íè¾ì¡£¿·¤¿¤ÊÇ¦¼ÔÂÎ¸³»ÜÀß¤È¤Î¤¹¤ßÊ¬¤±¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥ªー¥×¥ó¤Ï8·î27Æü¡Ê¿å¡ËÇîÊª´Û¤È¤Î¤¹¤ßÊ¬¤±¤Ï¡©
¡ÊÄÔËÜ·¸Ä¹¡Ë
¡ÖÇîÊª´Û¤Ï¸«¤Æ³Ø¤ó¤ÇÃÎ¤ë¡£°ìÊý¤Çº£²ó¤Î¿·¤·¤¤»ÜÀß¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇ¦¼Ô¤ÎÂÎ¸³¤ò¼ÂºÝ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡£°ã¤¦»ÜÀß¤È¤¤¤¦¤¹¤ßÊ¬¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë°ã¤¤¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Î¾¦Å¹³¹¤È¤ÎÏ¢·È¤âÉÔ²Ä·ç¡£
ÃÏ¸µ¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¾¦Å¹³¹¤Ï¾¦Å¹³¹¤ÇÆÈ¼«¤Ê´¶¤¸¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏ¢·È¤¬¼è¤ì¤¿¤éÎÉ¤¤¡×
°ìÊý¡¢¿·¤¿¤ÊÇ¦¼ÔÂÎ¸³»ÜÀß¤Î´Ø·¸¼Ô¤â¡Ä
¡Ê°Ë²ì»Ô¤Ë¤®¤ï¤¤¥Ñー¥È¥Êー¥º¡¦µÈ¹ËÍøÌÀÂåÉ½¡Ë
¡Ö³ÆÅ¹ÊÞ¤ÈÏ¢·È¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÇÁê¾è¸ú²Ì¤òÀ¸¤à·Á¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë¹ñÆâ³°¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Î¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤«¡Ä¥ªー¥×¥ó¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤è8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ç¤¹¡£
