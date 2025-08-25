「クソっ！」「本当に腹が立つ」全得点に関与も…久保建英は何に不満だったのか「精神的に落ち込んでしまった」
久保建英が所属するレアル・ソシエダは現地８月24日に開催されたラ・リーガ第２節で、エスパニョールとホームで対戦。２−２で、開幕から２戦連続でドローに終わった。
立ち上がりは圧倒的に攻め込んだソシエダだが、10分にカウンターで失点すると、前半終了間際にもPKで被弾。後半に入って、好調の久保が起点となった攻撃から２点を挙げて追いついたものの、勝ち越し点は奪えなかった。
日本代表MFは試合内容に不満だったようだ。スペイン紙『AS』によれば、「正直に言って、あまりにも簡単に失点してしまったので、本当に腹が立った。チャンスはあったけど、なかなか点を取れなかった。突然、何もないようなカウンターアタックから相手が攻め込んできて、どんどん前に出て、そしてゴールを決めたんだ」とコメント。こう本音をこぼした。
「トゥリエンテスが視界を遮っていて、僕には見えなかった。エスパニョールがゴールを祝っているのを見て、『クソっ！』と言ったよ。それで、精神的に少し落ち込んでしまった。ボールもあまり動かず、沈んでいったんだ」
24歳のレフティは、「僕たちは若いチームなので、この状況を何とか改善しなければいけない」と課題を口にした。
開幕２戦未勝利のソシエダは、次節のオビエド戦で初勝利を掴めるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】キレキレの久保が２点を演出
