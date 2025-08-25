¥ä¥Õ¡¼¥È¥é¥Ù¥ë¡¢¡ÖJAL¸ÂÄêÁá´üÍ½Ìó¥¯¡¼¥Ý¥ó¡×¤òÄÉ²ÃÇÛÉÛ¡¡ºÇÂç5,000±ß³ä°ú
LINE¥ä¥Õ¡¼¤Ï¡¢Î¹¹ÔÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¡ÖYahoo!¥È¥é¥Ù¥ë¡Ê¥ä¥Õ¡¼¥È¥é¥Ù¥ë¡Ë¡×¤Ç¡¢¡ÖJAL¸ÂÄêÁá´üÍ½Ìó¥¯¡¼¥Ý¥ó¡×¤ÎÄÉ²ÃÇÛÉÛ¤ò8·î25Æü¤«¤é³«»Ï¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¹Ò¶õ¡ÊJAL¡Ë¤Î¹Ò¶õ·ô¤È¥Û¥Æ¥ë¤Î¥»¥Ã¥È¥×¥é¥ó¡Ö¥ä¥Õ¡¼¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢ÍøÍÑ³Û¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÂç5,000±ß¤ò³ä¤ê°ú¤¯¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¡£
ÇÛÉÛ¤¹¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ï¡¢2Ì¾°Ê¾å¤«¤ÄÎ¹¹ÔÂå¶â10Ëü±ß°Ê¾å¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë5,000±ß³ä°ú¥¯¡¼¥Ý¥ó¤È¡¢Æ±6Ëü±ß°Ê¾å¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë3,000±ß³ä°ú¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Î2¼ïÎà¡£
Î¹¹Ô´ü´Ö¤Ï9·î25Æü¤«¤é2026Ç¯6·î25Æü½ÐÈ¯Ê¬¤Þ¤Ç¡£¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ÏºÇÄãÍøÍÑ¶â³Û¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£